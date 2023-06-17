Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Katana Disebut Akan Diproduksi Lagi? Suzuki Indonesia Beri Jawaban Mengejutkan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |23:46 WIB
Katana Disebut Akan Diproduksi Lagi? Suzuki Indonesia Beri Jawaban Mengejutkan
Suzuki Katana. (Foto: dok Suzuki)
A
A
A

JAKARTA – Respon pasar otomotif pada Suzuki Katana terbilang cukup positif. Mobil yang diluncurkan pada 1986 tersebut digemari berkat desainnya yang ringkas dan dianggap cocok dengan kondisi medan di Indonesia.

Sejak tahun 2006, Suzuki Indonesia menghentikan produksi SUV kompak ini. Namun, setelah Suzuki Jimny sukses di berbagai negara, kabar kedatangan Suzuki Katana kembali mencuat.

Bentuknya yang mirip membuat banyak pecinta Suzuki Jimny mengait-ngaitkan dua mobil ini. Para pecinta Katana menginginkan mobil ini bisa datang lagi dengan pembaruan yang disesuaikan dengan zaman.

Terlebih lagi jika Suzuki Katana adalah versi 4x2 Suzuki Jimny yang memiliki penggerak empat roda.

“Nama Suzuki Katana itu cuma ada di Indonesia. Jadi bukan produk global yang bisa saja dihadirkan kembali,” ujar Marketing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra beberapa waktu lalu.

Doni menuturkan, kemiripan antara Katana dengan Jimny tidak berarti Suzuki Indonesia bakal dengan mudah melakukan perubahan.

Menurutnya, mengganti penggerak empat roda menjadi penggerak 4x2 pada Suzuki Jimny tidak dapat dilakukan.

“Suzuki Jimny itu sudah paten penggerak empat roda. Jadi tidak bisa diganti,” tegasnya.

Donny mengakui jika saat ini banyak mobil lama yang dihadirkan kembali dan mendapat respon positif. Menurutnya, spekulasi kehadiran Katana adalah buah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat pada mobil baru yang akan dihadirkan Suzuki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190432/suzuki_fronx-xwrk_large.jpg
Suzuki Catat Penjualan Tertinggi pada November 2025, Tembus 6 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184756/suzuki_satria-L9rB_large.jpg
Eksis sejak 1970, Segini Total Produksi Motor Suzuki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184633/suzuki_fronx-8QFG_large.jpg
Suzuki Target Ekspor 180 Ribu Unit Fronx dan Satria ke ASEAN hingga 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184298/suzuki_mulai_ekspor_fronx_dan_satria-h38L_large.jpg
Suzuki Mulai Ekspor Fronx dan Satria Buatan Indonesia ke Negara ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183061/suzuki_access_125-30IX_large.jpg
Desainnya India Banget, Seberapa Laku Suzuki Access 125?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182790/suzuki_e_access-yibw_large.jpg
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Listrik Tahun Depan?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement