Katana Disebut Akan Diproduksi Lagi? Suzuki Indonesia Beri Jawaban Mengejutkan

JAKARTA – Respon pasar otomotif pada Suzuki Katana terbilang cukup positif. Mobil yang diluncurkan pada 1986 tersebut digemari berkat desainnya yang ringkas dan dianggap cocok dengan kondisi medan di Indonesia.

Sejak tahun 2006, Suzuki Indonesia menghentikan produksi SUV kompak ini. Namun, setelah Suzuki Jimny sukses di berbagai negara, kabar kedatangan Suzuki Katana kembali mencuat.

Bentuknya yang mirip membuat banyak pecinta Suzuki Jimny mengait-ngaitkan dua mobil ini. Para pecinta Katana menginginkan mobil ini bisa datang lagi dengan pembaruan yang disesuaikan dengan zaman.

Terlebih lagi jika Suzuki Katana adalah versi 4x2 Suzuki Jimny yang memiliki penggerak empat roda.

“Nama Suzuki Katana itu cuma ada di Indonesia. Jadi bukan produk global yang bisa saja dihadirkan kembali,” ujar Marketing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra beberapa waktu lalu.

Doni menuturkan, kemiripan antara Katana dengan Jimny tidak berarti Suzuki Indonesia bakal dengan mudah melakukan perubahan.

Menurutnya, mengganti penggerak empat roda menjadi penggerak 4x2 pada Suzuki Jimny tidak dapat dilakukan.

“Suzuki Jimny itu sudah paten penggerak empat roda. Jadi tidak bisa diganti,” tegasnya.

Donny mengakui jika saat ini banyak mobil lama yang dihadirkan kembali dan mendapat respon positif. Menurutnya, spekulasi kehadiran Katana adalah buah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat pada mobil baru yang akan dihadirkan Suzuki.