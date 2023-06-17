Dagangan Laris! BMW Janji Bawa 2 Mobil Listrik Baru ke Indonesia

JAKARTA – Setelah mobil listrik premium laris manis di pasaran, BMW Group Indonesia berjanji bakal segera membawa dua mobil listrik lagi untuk pasar otomotif Tanah Air.

Dua mobil listrik yang bakal dibawa oleh pabrikan asal Jerman ini adalah BMW iX1 dan BMW i5. Keduanya bakal melengkapi line up mobil premium yang sudah lebih dulu eksis, yakni BMW iX, BMW i4, BMW i7, dan MINI Electric.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan, pihaknya bersemangat menambah lebih banyak pilihan konsumen dengan mendatangkan iX1 dan i5.

“Kami yakin model BMW i masa depan akan mewujudkan dedikasi BMW untuk memberikan kemewahan dan performa yang berkelanjutan,” ujar Ramesh.

Ramesh mengklaim, mobil listrik BMW diterima dengan baik oleh pasar. Ia juga mengklaim penjualan BMW menjadi yang tertinggi di pasar mobil premium.

Disebutkan, penjualan kendaraan listrik premium sepanjang Januari-Mei 2023, penjualan BMW i4, BMW iX, dan MINI Electric menguasai 77 persen pasar kendaraan listrik premium.

Ia menilai, respon positif pasar pada mobil BMW merupakan bukti bahwa mobil listrik dan kemewahan dapat saling melengkapi. Menurutnya, mobil listrik tidak selalu harus tampil apa adanya.

“Kami tidak menganggap pencapaian kami dengan kendaraan listrik (EV) sebagai kesuksesan sesaat, tetapi sebagai batu loncatan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi kita semua,” imbuhnya.