Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Murah Banget! Perodua Axia Kembaran Daihatsu Ayla Dijual Rp70 Jutaan, Cicilan Rp900 Ribu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:22 WIB
Murah Banget! Perodua Axia Kembaran Daihatsu Ayla Dijual Rp70 Jutaan, Cicilan Rp900 Ribu
Peluncuran mobil murah Perodua Axia. (Foto: Perodua)
A
A
A

JAKARTA – Perodua resmi memperkenalkan Axia E untuk menjaring pasar yang lebih luas. Varian entry level yang disebut sebagai kembaran Daihatsu Ayla ini dijual dengan harga 22.000 ringgit Malaysia (Rp71 jutaan).

Selain murah, Perodua memberi kemudahan pada konsumen untuk mendapat kendaraan dengan memberi skema cicilan ringan sebesar Rp900 ribu per bulan.

Perodua President and Chief Executive Officer Dato’ Sri Zainal mengatakan, cicilan ringan tersebut diberikan usai menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan (leasing).

“Berdasarkan diskusi kami dengan lembaga keuangan lokal, kami menemukan bahwa hanya dibutuhkan RM300 per bulan untuk membayar biaya sewa untuk memiliki Axia E,” ujar Sri Zainal.

Menurutnya, besaran cicilan tersebut sama dengan biaya membeli motor baru atau sewa. Dengan cicilan ringan, masyarakat punya pilhan untuk beli mobil atau motor.

Mobil murah yang berbasis Perodua Axia ini punya target pasar yang unik, yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meski begitu, mobil murah ini dapat bintang empat pada ASEAN NCAP.

Perodua Axia E punya mesin 3-silinder 1KR-VE DOHC berkubikasi 998 cc, Electronic Fuel Injection dengan VVT-, 12 katup.

Tenaga yang mampu dihasilkan adalah 50 kW atau 67 hp pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 91 Nm pada 4.400 rpm yang disalurkan dengan transmisi manual 5-percepatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/52/2981554/kemenperin-usulan-mobil-rp250-juta-bebas-pajak-barang-mewah-masih-dalam-pembahasan-aF1xi26jEw.jpeg
Kemenperin: Usulan Mobil Rp250 Juta Bebas Pajak Barang Mewah Masih dalam Pembahasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/52/2923663/5-rekomendasi-mobil-sedan-lawas-dengan-harga-terjangkau-yrxN3sqqB9.jpeg
5 Rekomendasi Mobil Sedan Lawas dengan Harga Terjangkau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/52/2901913/ini-mobil-lcgc-terlaris-di-indonesia-per-september-2023-lpYnpgyqlh.jpeg
Ini Mobil LCGC Terlaris di Indonesia Per September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/52/2896158/chery-belum-jual-suv-murah-tiggo-4-pro-di-indonesia-kenapa-pSA20j9DIm.jpg
Chery Belum Jual SUV Murah Tiggo 4 Pro di Indonesia, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/52/2887311/20-harga-mobil-bekas-di-bawah-100-juta-2023-n5K1F37D1o.jpg
20 Harga Mobil Bekas di Bawah 100 Juta 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/52/2881749/toyota-rumion-resmi-meluncur-kembaran-ertiga-yang-dijual-rp190-jutaan-PUpK1vlQDo.jpg
Toyota Rumion Resmi Meluncur, Kembaran Ertiga yang Dijual Rp190 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement