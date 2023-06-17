Murah Banget! Perodua Axia Kembaran Daihatsu Ayla Dijual Rp70 Jutaan, Cicilan Rp900 Ribu

JAKARTA – Perodua resmi memperkenalkan Axia E untuk menjaring pasar yang lebih luas. Varian entry level yang disebut sebagai kembaran Daihatsu Ayla ini dijual dengan harga 22.000 ringgit Malaysia (Rp71 jutaan).

Selain murah, Perodua memberi kemudahan pada konsumen untuk mendapat kendaraan dengan memberi skema cicilan ringan sebesar Rp900 ribu per bulan.

Perodua President and Chief Executive Officer Dato’ Sri Zainal mengatakan, cicilan ringan tersebut diberikan usai menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan (leasing).

“Berdasarkan diskusi kami dengan lembaga keuangan lokal, kami menemukan bahwa hanya dibutuhkan RM300 per bulan untuk membayar biaya sewa untuk memiliki Axia E,” ujar Sri Zainal.

Menurutnya, besaran cicilan tersebut sama dengan biaya membeli motor baru atau sewa. Dengan cicilan ringan, masyarakat punya pilhan untuk beli mobil atau motor.

Mobil murah yang berbasis Perodua Axia ini punya target pasar yang unik, yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meski begitu, mobil murah ini dapat bintang empat pada ASEAN NCAP.

Perodua Axia E punya mesin 3-silinder 1KR-VE DOHC berkubikasi 998 cc, Electronic Fuel Injection dengan VVT-, 12 katup.

Tenaga yang mampu dihasilkan adalah 50 kW atau 67 hp pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 91 Nm pada 4.400 rpm yang disalurkan dengan transmisi manual 5-percepatan.