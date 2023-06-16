Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Bikin Haru! Ternyata Ini Alasan Bos Blue Bird Nyamar Jadi Sopir Taksi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:25 WIB
Bikin Haru! Ternyata Ini Alasan Bos Blue Bird Nyamar Jadi Sopir Taksi
Bos Blue Bird. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Belum lama ini Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Sigit Priawan Djokosoetomo jadi perbincangan publik setelah menyamar sebagai sopir taksi.

Apa yang dilakukan bos perusahaan transportasi itu bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan, aksi penyamarannya itu merupakan upayanya melihat keseluruhan bisnisnya.

Menurutnya, dengan menyamar menjadi sopir taksi, ia jadi tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan agar dapat bermpati dengan para pegawainya.

Agar misinya sukses, Sigit terlihat mengenakan seragam sebagaimana sopir taksi pada umumnya. Ia membawa Transmover dan terlihat mencari penumpang di tengah kemacetan Kota Jakarta.

“Jadi, saya kira yang bisa dilakukan dari setiap perusahaan itu juga sangat perlu untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Sigit saat ditemui di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Banyak orang dibuat terkesan dengan aksi gila bos Blue Bird tersebut. Upayanya mencari tahu realitas di lapangan dianggap sebagai sebuah poin plus.

Apa yang dilakukan, kata Sigit, tidak dilakukan sendiri tapi juga semua jajaran direksi dan manajemen lainnya.

“Saya pikir itu pesan yang dapat dilihat ya. Karena saya pikir setiap perusahaan memiliki tantangan dan opportunity yang berbeda,” ujarnya.

Seperti diketahui, Blue Bird adalah perusahaan transportasi yang sanggup bertahan di tengah gempuran taksi online. Bahkan, perusahaan berlogo burung itu juga terus berinovasi dengan menghadirkan mobil listrik.

