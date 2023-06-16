Realme C53 NFC Akhirnya Masuk Indonesia dengan Harga Rp2 Jutaan

PRODUSEN smartphone Realme akhirnya meluncurkan terbaru mereka C53 NFC. Pendatang baru dalam seri C Series ini pun dibanderol dengan harga Rp2.099.000.

Direktur Pemasaran realme Indonesia Michonne Wang menyebut Realme C Series adalah Champion di kelas entry-level. Oleh karena itu, C53 NFC pun diharapkan mampu meneruskan kemampuan pendahulunya.

"Untuk itu, kami menghadirkan smartphone Champion berikutnya, realme C53 NFC dengan peningkatan yang signifikan di sektor pengisian daya dan memori penyimpanan," kata dia dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Antara.

Realme C53 NFC dilengkapi dengan pengisian daya cepat 33W SUPERVOOC Charge, memungkinkan baterai 5.000mAh pada ponsel tersebut dapat terisi hingga kapasitas 50 persen dalam waktu 31 menit.

Dengan harga Rp2 jutaan, ponsel C53 NFC menyediakan memori internal yang besar di kelasnya yaitu 128GB. Untuk RAM, realme C53 NFC dapat memperluas kapasitas RAM 6GB hingga 6GB lagi berkat dukungan DRE Dynamic RAM Expansion Technology.

Ponsel ini pun dilengkapi dengan layar IPS LCD dengan ukuran 6,74 inci dengan refresh rate 90 Hz dan resolusi 1080 x 2400 piksel. Adapun tingkat kecerahan yakni 560 nit (puncak) dengan touch sampling rate 180 Hz dan rasio layar ke bodi 85,5%.

Sementara untuk dalamnya, menggunakan chipset UNISOC Tiger T612 yang memiliki Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55), dan GPU Mali-G57. Adapun RAM yang digunakan yakni 6 GB dan memori internal sebesar 128 GB.