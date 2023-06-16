Kenapa Kucing Dijuluki Hewan 9 Nyawa?

KENAPA kucing dijuluki hewan 9 nyawa, padahal mereka akan langsung meninggal jika terjadi kecelakaan? Bukan hanya di Indonesia, banyak negara juga percaya jika kucing memiliki banyak nyawa.

Dilansir dari hillspet, terdapat pepatah kuno berbahasa inggris yang berbunyi "A cat has nine lives. For three he plays, for three he strays, and for the last three he stays", yang berarti seekor kucing memiliki sembilan nyawa, yaitu tiga untuk dia bermain, tiga untuk dia tersesat dan tiga yang terakhir untuk dia tinggal.

William Shakespeare mengetahui tentang pepatah itu, karena dia mereferensikannya dalam drama Romeo dan Juliet, yang ditulis pada akhir abad ke-16. Dalam drama tersebut William Shakespeare menjelaskan "Good king of cats, nothing but one your nine lives,". Karena itu, mitos tersebut dikabarkan sudah ada sebelum akhir tahun 1500-an, dan kemungkinan berasal dari zaman kuno.

Menurut catatan majalan Science, daya tarik kucing sudah ada sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu di rumah dan tempat ibadah orang mesir kuno. Di mana Orang mesir melihat teman kucing mereka sebagai makhluk ilahi dengan kekuatan gaib.

Sementara itu, terkait 9 nyawa sendiri, hal itu lantaran angka 9 memiliki arti penting dalam numerologi. Karena, komposisinya yang terdiri dari tiga kelompok 3, seperti struktur dari peribahasa Inggris.

Lalu, 9 juta merupakan simbolis dalam budaya Islam, Yunani, dan Katolik Roma. Bila seekor kucing 'Hidup Kembali' berkali-kali, angka 9 masuk akal bila dilihat dari sudut pandang mistis. Kemudian, Bangsa Anglo-Saxon awal Inggris juga menggunakan angka 9 dalam konteks hukum dan sastra.