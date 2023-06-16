Setelah Kuadriliun, Kuintiliun dan Sextillion, Berapa Bilangan Paling Besar yang Ada di Dunia?

BILANGAN memang digunakan untuk menggambarkan pengukuran yang dilambangkan dengan angka. Kita pun mengenal angka dari mulai satuan hingga ribuan. Tetapi seiring kita dewasa maka angka seperti miliaran dan triliunan pun nampak lazim terdengar.

Tapi selain miliar dan triliun, masih ada lagi jumlah angka di atas itu yakni kuadriliun, kuintiliun, dan sextillion. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah itu apa? Sebenarnya berapa bilangan terbesar dan terakhir.

Pertanyaan ini mungkin pernah muncul di benak sebagian orang yang pada akhirnya membuat bingung. Nah untuk menjawabnya, simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari Science Focus.

Sebenarnya tidak ada angka terbesar dan terakhir. Dunia tidak akan pernah kehabisan angka dan tidak ada akhir yang terlihat untuk angka, yang ada hanyalah penamaan baru untuk mereka, di mana sejauh ini yang terbanyak ada di sextillion.

Dalam komputasi kuantum, misalnya, kita dapat menggunakan 'kilobyte' hingga 'yotta' (10 pangkat 24). Setelah ini, tidak banyak nama yang disepakati, tetapi lebih banyak nama akan segera menjadi kebutuhan di hari mendatang.

Selama bertahun-tahun, berbagai ilmuwan dan ahli matematika telah merenungkan hal ini dengan tepat dan telah menghasilkan beberapa angka yang sangat menggelikan. Berikut adalah daftar bilangannya:

Avogadro

Sesuai Institut Standar dan Teknologi Nasional, “konstanta Avogadro menentukan jumlah partikel dalam satu mol, satuan SI yang menyatakan jumlah zat. Sederhananya, jumlah elektron Avogadro sama dengan satu mol elektron.”

Dinamai setelah profesor fisika pertama di Italia, Amadeo Avogadro, angka yang dituliskan berbunyi 6.022 × 1023.

Eddington

Bilangan Eddington mewakili teori jumlah total proton di alam semesta teramati. Angka ini adalah 136 × 2256, atau sekitar 1,57 × 1079.