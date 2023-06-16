Advertisement
TECHNO

Tahukah Kamu Kenapa Kecoak Lebih Menyeramkan saat Terbang?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Kecoak Lebih Menyeramkan saat Terbang?
Kecoak Terbang.
HAMPIR semua orang takut atau jijik dengan serangga bernama kecoak. Dengan wujudnya yang menyeramkan serta baunya yang menyengat, kebanyakan orang akan segera mengambil sapu ataupun alat lain untuk memukul kecoak.

Memang, kita tidak disarankan untuk membunuh kecoak dengan cara menginjaknya. Apalagi, jika kita menginjak kecoak tersebut tanpa alas kaki, dikhawatirkan ada bakteri-bakteri yang malah membuat kita sakit.

Biasanya para pria akan bertindak cepat dengan mengambil sapu atau apapun yang bisa dipakai untuk memukul kecoak tersebut. Tapi, ketika kecoak terbang maka ceritanya pun berubah. Pasalnya, kecoak akan terbang ke arah kita dan tentu saja ini membuat kita panik.

Lantas, kenapa kecoa akan jadi lebih menyeramkan saat mereka terbang? Mungkin beberapa di antara kita pernah bertanya kenapa bisa demikian. Nah untuk menjawabnya, simak paparan berikut, melansir dari berbagai sumber.

Kecoa terbang bergerak dengan cepat dan sulit untuk diprediksi arahnya. Saat mereka muncul dari persembunyian tanpa diduga, sebagian besar manusia cenderung akan kaget dan ketakutan.

Hal ini diperparah dengan lingkungan yang sejak kecil mendoktrin bahwa kecoak menakutkan serta menjijikan. Membuat hampir semua manusia takut dengan gerakan terbang, anatomi, serta perilaku kecoak yang agresif.

