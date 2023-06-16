Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Pakai SNOW AI yang Lagi Populer di Kalangan Artis

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:20 WIB
Cara Pakai SNOW AI yang Lagi Populer di Kalangan Artis
Aplikasi SNOW AI. (Foto: PlayStore)
A
A
A

APLIKASI SNOW AI memang tengah menjadi aplikasi yang populer belakangan ini di kalangan para artis. Aplikasi buatan SNOW Corp ini mampu membuat penggunanya mendapatkan tampilan ala Korea.

Sejak diluncurkan pada September 2015, aplikasi buatan perusahaan Korea ini pun telah mengumpulkan lebih dari 100 juta pelanggan hanya dalam satu setengah tahun berdasarkan pertumbuhannya yang melonjak di pasar Asia, termasuk Korea, Jepang, dan Taiwan.

Aplikasi ini pun memiliki ukuran 122 mb, dengan rating 4,1 di Google Playstore dan sudah diunduh lebih dari 100 juta kali. SNOW AI pun dapat mengubah foto Anda menggunakan Ai dengan menambahkan efek kecantikan khusus. Menggunakan fitur riasan AR yang bergaya, SNOW AI juga memiliki ribuan stiker dengan pembaruan yang konsisten.

Tapi aplikasi ini akan mengumpulkan data pengguna berupa informasi pribadi, riwayat pembelian, interaksi aplikasi, riwayat pencarian dalam aplikasi, info aplikasi dan kinerja, dan lainnya.

Hanya saja, SNOW Corp meyakinkan bahwa tidak ada data pengguna yang dibagikan ke pihak ketiga baik perusahaan atau organisasi lainnya. Pengguna dapat meminta pengembang aplikasi untuk menghapus data pengguna.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Korea Aplikasi SNOW AI AI
