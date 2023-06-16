Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Curhat Mantan Karyawan Bill Gates, Elon Musk dan Jeff Bezos, Siapa Paling Galak?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:19 WIB
Curhat Mantan Karyawan Bill Gates, Elon Musk dan Jeff Bezos, Siapa Paling Galak?
Elon Musk. (Foto: Reuters)
BANYAK yang bermimpi bekerja untuk orang-orang kaya seperti Bill Gates, Jeff Bezos, dan Elon Musk. Para orang kaya tersebut memang menjadi leader di perusahaan-perusahaan tekonolog ternama, tidak heran banyak yang bermimpi bekerja bersama mereka.

Bill Gates, Jeff Bezos, dan Elon Musk memang ada dalam daftar orang-orang terkaya di dunia. Forbes Real Time Billionaire menempatkan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia nomor dua dengan total kekayaan USD175,8 miliar atau setara Rp2.619 triliun.

Diikuti oleh pemilik Blue Origin dan Amazon, Jeff Bezos di posisi ketiga dengan total kekayaan USD134,2 miliar atau mencapai Rp1.999 triliun. Sementara pemilik Microsoft, Bill Gates yang dulu selalu jadi orang terkaya nomor satu di dunia, kini ada di posisi kelima dengan total kekayaan USD114 miliar atau setara Rp1.698 triliun.

Nah, baru-baru ini Yahoo Tech merilis beberapa testimoni orang-orang yang pernah kerja bareng dengan Bill Gates, Elon Musk, dan Jeff Bezos. Nah, seperti apa sih rasanya, cermati di bawah ini:

Bill Gates

Bill Gates

Chris Williams pernah sukses membuat perusahaan bernama Fox Software. Perusahaan itu kemudian dibeli oleh Bill Gates dan membuat Chris Williams langsung bekerja dengan Microsoft. Dia diposisikan sebagai Vice President Microsoft. Posisi itu membuat dia selalu mendampingi Bill Gates. Bagaimana rasanya bekerja bareng dengan Bill Gates?

Dia mengatakan Bill Gates adalah orang yang selalu hadir dengan pertanyaan mendetail. Dia bak polisi yang terus-terusan bertanya dan menggali jawaban. "Selalu sulit untuk menerima pertanyaan dia. Bahkan saya selalu melihat wajah-wajah pasrah yang tidak bisa menjawab pertanyaannya," jelas Chris Williams.

Selain itu Bill Gates menurut Chris Williams adalah sosok yang sangat mudah menyerap informasi dalam jumlah yang sangat besar. Dia juga bisa menemukan solusi dalam setiap permasalahan pelik.

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Di balik sikapnya yang cenderung pragmatis dan individual, Jeff Bezos saat bekerja justru adalah sosok yang ingin melakukan sesuatu bersama-sama. Dia ingin setiap saat timnya melakukan rapat untuk membahas segala permasalahan yang ada.

Colin Bryar, mantan Wakil Presiden Amazon mengatakan rapat-rapat tersebut merupakan upaya Jeff Bezos agar seluruh tim yang dia pimpin berada dalam halaman yang sama. Jeff Bezos ingin seluruh karyawannya bisa dalam satu langkah dan misi yang sama.

"Rapat bisa berlangsung lebih dari empat jam. Bahkan para eksekutif diminta memberikan laporan bersama-sama alih-alih bertemu langsung secara pribadi," cerita Colin Bryar yang pernah kerja bareng dengan Jeff Bezos selama 12 tahun.

Hal itu justru menurut dia bisa membantu para tim eksekutif yang tidak terbiasa kerja bareng jadi lebih menyatu dengan karyawan lainnya. "Banyak dari mereka diwajibkan tetap ikut rapat meski yang dibahas justru bukan bidang mereka," kenangnya.

