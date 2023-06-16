SATRIA-1 Bakal Punya Kapasitas 150 Gbps, dengan Kecepatan Internet 4 Mbps

SATELIT pertama milik Indonesia Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) bakal diluncurkan dalam 3 hari mendatang. Peluncuran akan dilakukan di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) menyebutkan satelit SATRIA-1 pada tahun pertama akan melayani sekitar 3.000 titik untuk memberikan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Rencananya saat mulai beroperasi, di tahun pertama ada 10 Gbps dari satelit ini untuk melayani di 2.000-3.000 titik. Di awal 2024 kita sudah bisa melayani," kata Juru Bicara BAKTI Kemenkominfo Sri Sanggrama di Orlando, Florida, Amerika Serikat seperti dilansir dari Antara.

Kapasitas internet yang digunakan untuk layanan akan terus bertambah seiring dengan penyelesaian penyediaan fasilitas penerima internet berupa parabola satelit di seluruh titik wilayah 3T yang terpilih.

BACA JUGA: Penjelasan Ilmiah Kapal Tak Tenggelam Meskipun dari Besi

Aradea, yang juga merupakan Kepala Divisi Satelit BAKTI Kemkominfo mengatakan tahun ini mereka melakukan kalibrasi dan penyesuaian ulang untuk pemanfaatan SATRIA-1 bisa berjalan optimal bagi pemerataan internet di wilayah 3T.

Hasilnya, SATRIA-1 yang berkapasitas 150 Gbps itu bisa bekerja optimal menghadirkan internet merata untuk 50.000 titik layanan dengan kecepatan internet yang dibutuhkan yaitu 4 Mbps untuk satu titik. Jumlah tersebut berubah dari hasil riset di 2018 yang menyebutkan SATRIA-1 bisa melayani 150 ribu titik internet untuk di fasilitas-fasilitas umum dengan kecepatan internet 1 Mbps di satu titik.