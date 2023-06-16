Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fakta-Fakta SATRIA-1, Satelit Pertama Milik Indonesia yang Bakal Meluncur 3 Hari Lagi

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:13 WIB
Fakta-Fakta SATRIA-1, Satelit Pertama Milik Indonesia yang Bakal Meluncur 3 Hari Lagi
Ilustrasi Satelit Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

SATELIT pertama Indonesia yang disebut sebagai Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) bakal diluncurkan dalam beberapa hari ke depan di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Peluncurannya akan berlangsung pada 18 Juni waktu setempat atau 19 Juni Waktu Indonesia Barat,

Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) menyebut, peluncuran satelit ini akan memperlancar akses internet di fasilitas publik seperti untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Pasalnya, SATRIA-1 akan menjadi satelit terbesar di Asia dengan total kapasitas layanan 150 Gbps. Satelit dengan teknologi VHTS (Very High Throughtput Satellite) itu menjadi Ka-band pertama yang dimiliki oleh Indonesia.

Nah, menjelang peluncurannya ada beberapa fakta mengenai SATRIA-1 berdasarkan infografis yang dihadirkan BAKTI Kemenkominfo, seperti dikutip dari Antara.

Diluncurkan oleh SpaceX

Fakta unik lainnya tentang SATRIA-1 adalah, satelit ini akan diluncurkan oleh SpaceX yang merupakan perusahaan antariksa yang dimiliki pebisnis Elon Musk. Satelit yang disiapkan sejak 3 Mei 2019 itu akan meluncur menggunakan roket Falcon 9 di Cape Canaveral Florida, Amerika Serikat.

Nantinya SATRIA-1 akan menempati orbit Di 146 Bujur Timur (BT) dan apabila berhasil mengorbit nantinya SATRIA-1 akan memiliki masa guna minimal 15 tahun. Selain SpaceX, beragam perusahaan internasional lainnya yang terlibat dalam proyek ini di antaranya Thales Alenia Space (TAS) yang merakit SATRIA-1.

The North West China Research Institute of Electronic Equipment (NWIEE) dan Kratos yang bertanggung jawab pada operasional 11 stasiun bumi untuk memantau dan mengontrol SATRIA-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/54/2972771/satelit-merah-putih-2-telkomsat-meluncur-ke-orbit-besok-intip-spesifikasinya-aQApJvTmVp.jpeg
Satelit Merah Putih 2 Telkomsat Meluncur ke Orbit Besok, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962992/jaga-kedaulatan-bangsa-di-angkasa-pemerintah-perlu-dorong-bisnis-satelit-di-indonesia-CK8wigRn5s.jpg
Jaga Kedaulatan Bangsa di Angkasa, Pemerintah Perlu Dorong Bisnis Satelit di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962935/jadi-tulang-punggung-komunikasi-bisnis-satelit-di-indonesia-masih-kurang-dapat-perhatian-X0KeBwbtdi.jpg
Jadi Tulang Punggung Komunikasi, Bisnis Satelit di Indonesia Masih Kurang Dapat Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/56/2962810/bagaimana-satelit-bisa-mengorbit-bumi-tanpa-bahan-bakar-ini-penjelasanya-7b7K3uACqO.jpg
Bagaimana Satelit Bisa Mengorbit Bumi Tanpa Bahan Bakar, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2937987/sukses-jalani-uji-coba-satria-1-siap-hadirkan-konektivitas-di-indonesia-qoshgm1yQu.jpg
Sukses Jalani Uji Coba, SATRIA-1 Siap Hadirkan Konektivitas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/56/2920781/tampak-seperti-lubang-pulau-di-tengah-laut-ini-ternyata-dihuni-pohon-pembunuh-pdj1WJjyiH.jpg
Tampak Seperti Lubang , Pulau di Tengah Laut Ini Ternyata Dihuni Pohon Pembunuh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement