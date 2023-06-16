Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Piaggio Indonesia Tantang Pengunjung JFK 2023 Test Ride Motor Khas Italia

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:56 WIB
Piaggio Indonesia Tantang Pengunjung JFK 2023 Test Ride Motor Khas Italia
Pameran produk Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi di JFK 2023. (Foto: Piaggio Indonesia)
JAKARTA – Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi menantang para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2023 untuk menjajal ketangguhan produk di area test ride.

Diketahui empat brand tersebut ambil bagian pada ajang JFK 2023 yang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 14-16 Juni 2023.

PR & Comunnication Manager of PT Piaggio Indonesia Ayu Hapsari mengatakan, Jakarta Fair Kemayoran memiliki daya tarik tersendiri karena menjadi pameran terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara.

Ayu menuturkan, selain menawarkan program khusus dan memamerkan produk andalan dari empat brand tersebut, diselenggarakan test ride untuk para pengunjung yang ingin merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan motor khas Italia.

Pengunjung JFK 2023 yang melakukan test ride produk Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi berkesempatan untuk ikut dalam undian berhadiah.

Selain itu pengunjung yang melakukan test ride produk unggulan baik dari Piaggio, Vespa, Aprilia atau Moto Guzzi selama gelaran Jakarta Fair Kemayoran berlangsung dapat ikut serta dalam undian berhadiah.

“Kehadiran ke 4 Brand kami di Jakarta Fair Kemayoran 2023 menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memberi konsumen akses yang lebih luas dan mudah terhadap 4 Brand kami kepada pecinta otomotif dan gaya hidup,” kata Ayu dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2023).

Selama pameran JFK 2023, empat brand tersebut menawarkan variasi kendaraan roda dua premium untuk menjawab kebutuhan konsumen dalam meningkatkan pengalaman mobilitas.

