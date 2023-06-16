Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbedaan Mercedes-Benz The New EQA dan EQB, Mana Pilihanmu?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |22:40 WIB
Perbedaan Mercedes-Benz The New EQA dan EQB, Mana Pilihanmu?
Ilustrasi Mercedes-Benz The New EQB. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTAMercedes-Benz Indonesia meluncurkan empat kendaraan baru untuk pasar otomotif Tanah Air pada Kamis (15/6/2023). Dua di antaranya adalah mobil listrik The New EQA dan The New EQB.

Dua mobil listrik terbaru dari pabrikan asal Jerman itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp1,5 miliar. Lalu, apa yang membedakan dua produk tersebut?

Mercedes-Benz The New EQA

Mobil listrik ini merupakan model entry level dari kendaraan full electric Mercedes-EQ. SUV listrik terbaru ini menggabungkan electric drive dengan semua fitur yang tersedia pada Mercedes-Benz GLA.

Kendaraan yang dirancang khusus untuk kaum urban ini dibekali dengan baterai Lithium-Ion double decker berkapasitas 66,5 kWh.

Mercedes-Benz The New EQA. (Foto: Okezone/Citra D)

Daya tersebut mempu membuat mobil di kelas premium ini mampu melibas jarak sejauh 486 km. Mercedes Benz EQA memiliki baterai yang dapat diisi daya 10-80 persen dalam waktu 32 menit melalui pengisian cepat.

SUV berkapasitas lima penumpang ini memiliki motor penggerak yang mampu menghasilkan tenaga 188 hp dan torsi maksimum 385 Nm. The New EQA diklaim mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu 8,6 detik dan memiliki kecepatan maksimal 160 km per jam.

Keunggulan lain pada The New EQA ada pada fitur Activate Steering Assist yang dapat memberi sensasi berkendara semi-autonomous. Mobil yang dijual dengan harga Rp1.540.000.000 off the road ini tersedia dalam tiga warna, yakni Digital White, Rose Gold dan Cosmos Black.

Mercedes-Benz The New EQA menampilkan gril radiator panel, strip lampu LED di bagian depan dan belakang, serta strip serat optik horizontal yang menghubungkan lampu daytime running dari lampu depan full-LED dengan highlight warna biru.

Spesifikasi lainnya termasuk lampu depan LED, velg ringan AMG 5-jari-jari lima-kembar 19 inci, pencahayaan dengan 64 warna, cup holder ganda, kursi mewah yang dapat disesuaikan, kamera mundur, dan roda kemudi sport multifungsi berbahan kulit.

Halaman:
1 2
      
