Gaikindo Ingin Fokus Edukasi Kendaraan Listrik pada GIIAS 2023

JAKARTA – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 akan menjadi pameran ke-30 dari pameran yang diselenggarakan Gabungan Indutri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sebagai penyelenggara, Gaikindo akan memberikan sesuatu yang spesial pada pameran yang diselenggarakan di ICE, BSD, Serpong, Tangerang pada 10-20 Agustus 2023.

Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, tidak hanya memamerkan kendaraan dan produk pendukung industri otomotif, tapi juga melanjutkan semangat dari GIIAS sebelumnya, yakni memberi edukasi terkait kendaraan listrik.

“Ada banyak hal baru untuk mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia yang kami persiapkan,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Penyelenggaraan GIIAS 2023 akan melanjutkan edukasi sekaligus memberikan pengalaman terkait teknologi kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Edukasi diberikan untuk mendukung pemerintah untuk transisi menuju energi berkelanjutan dan pengembangan ekosistem indusri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Sebelumnya, momen GIIAS lebih banyak membangun pengetahuan terkait kelebihan kendaraan listrik dan memberikan kesempatan mencoba secara langsung.

Tahun ini GIIAS akan kembali menyoroti kelebihan kendaraan listrik, meyakinkan masyarakat mendukung dan mulai beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan,” kata Nangoy.

Edukasi kendaraan listrik, kata Nangoy, dilakukan dengan cara menampilkan model kendaraan terbaru kepada para pengunjung dan melalui program test drive, test ride dan konfrensi internasional Gaikindo International Automotive Conference (GIAC).