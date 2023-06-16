Karoseri Gunung Mas Pamer Bus Baru Milik PO Haryanto

JAKARTA - Perusahan otobus (PO) Haryanto kembali menambah jumlah armadanya. Kali ini bus baru PO Haryanto digarap oleh karoseri Gunung Mas, bisa dilihat dalam sebuah unggahan di akun Instagram @karoserigunungmas.

Sebagaimana dihimpun dari unggahan tersebut, Kamis (15/6/2023), tampak PO asal Kudus, Jawa Tengah itu menambah armadanya dengan sebuah bus berbodi single deck yang diketahui bernama Zeppelin G5.

Bus baru tersebut hadir dengan mengusung kaca tipe double glass yang menambah kesan gagah. Tampilan depan bus juga dipertegas dengan spion model tanduk yang menempel di kiri dan kanan.

Bus Zeppelin G5 PO Haryanto mengaspal dengan mengusung livery khas PO Haryanto yang dipadu dengan warna putih, emas, dan hitam. Tak lupa gambar Menara Kudus juga tersemat di samping bus.

Selendang bus tampak tebal dengan kelir silver yang mengkilap. Selendang ini menyambung hingga ke bagian penyekat kaca depan sehingga memberikan kesan simetris kepada bodi bus.