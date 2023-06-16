Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PT SIS Luncurkan Suzuki New XL7 Hybrid, Harga Mulai Rp283,9 Jutaan

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:00 WIB
PT SIS Luncurkan Suzuki New XL7 Hybrid, Harga Mulai Rp283,9 Jutaan
Peluncuran Suzuki New XL7 Hybrid. (Foto: PT SIS)
A
A
A

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali meluncurkan line up terbarunya, yakni Suzuki New XL7 Hybrid di pasar otomotif Indonesia.

Sport utility vehicle (SUV) 7 penumpang dengan teknologi ramah lingkungan ini dijual dengan harga mulai dari Rp283,9 jutaan.

Matsushita Ryohei, 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia mengungkapkan, XL7 telah diperkenalkan sejak 2020 ini mendapat sambutan yang baik di Indonesia dan menjadi line up unggulan Suzuki.

“Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi (smart hybrid vehicle by Suzuki) SHVS yang ramah lingkungan,” kata Matsushita dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).

Teknologi SHVS, lanjut Matsushita, menjadikan New XL7 Hybrid pelopor SUV 7-seater berteknologi hybrid. Menurutnya, daya tarik New XL7 Hybrid ada pada pembaruan mesin, eksterior, interior dan fitur keselamatan.

Suzuki New XL7 Hybrid. (Foto: PT SIS)

Suzuki New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi SHVS yang ramah lingkungan dan efisien.

Teknologi SHVS memungkinkan adanya engine start-stop untuk meminimalisasi penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan. Mesin ini diberikan garansi selama delapan tahun.

Teknologi SHVS terdiri dari komponen integrated starter generator (ISG) dan Lithium-Ion battery untuk meringankan mesin 1.500 cc. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 103 dk pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 138 Nm pada 4.000 rpm.

Pada bagian ekterior, Suzuki New XL7 Hybrid tampil menarik berkat adanya front gril dengan sentuhan black color dan new black wheel.

Halaman:
1 2
      
