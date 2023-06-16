Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kabar Buruk untuk Pemilik Xbox One, Microsoft Tak Lagi Bikin Game untuk Konsol Ini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:18 WIB
Kabar Buruk untuk Pemilik Xbox One, Microsoft Tak Lagi Bikin Game untuk Konsol Ini
Xbox One. (Foto: Unsplash)
PEMILIK konsol Xbox One nampaknya harus mengubur harapan mereka untuk memainkan game baru. Pasalnya, Microsoft menyatakan bahwa studio pengembang game internal mereka akan berhenti membuat game baru untuk konsol Xbox One.

Kepala Xbox Game Studio Matt Booty menyebut hal ini dilakukan lantaran perusahaan akan bergerak ke Gen 9. Artinya, para pembuat game tersebut akan lebih fokus pada konsol generasi baru Xbox Series X/S.

Meski demikian, Microsoft menyatakan tetap mendukung perangkat keras dan game Xbox One seperti "Minecraft" untuk generasi konsol sebelumnya, meskipun tidak ada lagi studio internal yang akan mengembangkan game baru untuk Xbox One.

Microsoft menggunakan Xbox Cloud Gaming untuk menawarkan game seperti "Microsoft Flight Simulator" kepada pengguna Xbox One. Acara Xbox Games Showcase yang baru-baru ini pun tidak menampilkan game yang khusus dihadirkan untuk Xbox One.

Booty mengatakan perusahaannya akan terus memanfaatkan Xbox Cloud Gaming untuk menawarkan game terbaru kepada pengguna Xbox One. “Begitulah cara kami mempertahankan dukungan (untuk Xbox One),” kata Matt dalam wawancara dengan Axios dikutip dari The Verge.

Pengembang game Microsoft sendiri sekarang fokus pada konsol Xbox Series S / X, meskipun terdapat klaim bahwa beberapa pengembang meminta Microsoft untuk membatalkan kompatibilitas Xbox Series S untuk game Xbox terbaru.

