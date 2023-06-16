Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Fasilitasi Pecinta Modifikasi, BlackAuto Battle 2023 Kembali Digelar

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:43 WIB
Fasilitasi Pecinta Modifikasi, BlackAuto Battle 2023 Kembali Digelar
Kontes Modifikasi BlackAuto Battle. (Foto: Antara)
A
A
A

TANGERANG – Kompetisi modifikasi BlackAuto Battle 2023 kembali digelar. Kegiatan bertema “Real Competition True Champion” yang menjadi ruang pecinta automotive culture ini digelar di Summarecon, Serpong, Tangerang.

Dikutip dari Antara, konsep pada kontes modifikasi kali ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang digelar pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dua kelas besar, yakni culture dan contest car.

Kelas Culture diselenggarakan untuk mewakili genre modifikasi yang tampilan terbaik dan fashionable. Sedangkan untuk kelas kontes mewakili genre yang lebih progeresif.

Ajang modifikasi juga menghadirkan kontes lainnya, seperti halnya dyno test dan kontes audio yang sudah menjadi bagian dari kontes modifikasi mobil.

Penyelenggara kegiatan ini berupaya agar dapat mengakomodasi kebutuhan para builder menghasilkan karya modifikasi yang sedang hype di kalangan anak muda, terlebih lagi masing-masing genre punya ciri khas yang berbeda.

Perwakilan Pelaksana Event BlackAuto Battle 2023 Boy Prabowo mengungkapkan, BlackAuto Battle juga menampilkan kontes audio Black Out Loud mulai dari SQ, SQL dan SPL.

“BlackAuto Dynotest merupakan salah satu rangkaian kontes BlackAuto Battle yang menjadi magnet sekaligus ditunggu-tunggu oleh para penggemar,” kata Boy, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

“Tahun ini BlackAuto Dynotest berhasil meraih rekor, yakni 1.269,1 HP yang dicetak oleh mobil Nissan GTR garapan XS Automotive,” imbuhnya.

Boy menuturkan, pada kegiatan kali ini pihaknya bekerja sama dengan tiga asosiasi, antara lain EMMA (Eropa), CAN (Asia) dan MECA (Amerika).

