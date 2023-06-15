Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

5 Tips Membersihkan Plafon Mobil dengan Benar, Jangan Gunakan Lap Sembarangan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:13 WIB
5 Tips Membersihkan Plafon Mobil dengan Benar, Jangan Gunakan Lap Sembarangan
Plafon mobil. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ketika membersihkan interior mobil, bagian yang sering dilupakan adalah kebersihan plafon mobil. Bagian ini perlu dibersihkan agar memberikan kenyamanan saat berkendara dan menjaga mobil tetap bersih.

Plafon mobil merupakan bagian penting dari interior kendaraan yang memiliki peran fungsional dan estetika. Penting untuk menjaga kebersihan dan perawatan plafon agar tetap terlihat dan berfungsi dengan baik.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa cara membersihkan plafon mobil yang baik dan benar.

1. Gunakan lap microfiber

Pemilik kendaraan dapat membersihkan debu atau kotoran pada plafon menggunakan lap microfiber. Mengelap dengan microfiber kering secara searah beberapa kali efektif untuk membersihkan plafon.

2. Gunakan carian pembersih

Cairan pembersih interior khususnya jok atau pembersih kain lainnya dapat digunakan untuk membersihkan plafon. Cairan pembersih efektif untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin menempel.

Usahakan untuk menyemprotkan cairan pembersih ke permukaan plafon dan lap dengan kain microfiber untuk mengangkat kotoran yang menempel.

3. Manfaatkan air dan cuka

Jika tidak ingin membeli cairan pembersih, air dan cuka bisa menjadi cara alternatif. Kedua bahan tersebut dapat menghilangkan minyak yang menempel pada plafon. Selain membersihkan, cuka dan air tidak merusak lem pada plafon.

Gunakan perbandingan tiga banding satu. Tiga untuk air dan satu untuk cuka. Campur kedua bahan tersebut dan gunakan lap microfiber untuk menyeka noda pada plafon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement