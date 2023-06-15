5 Tips Membersihkan Plafon Mobil dengan Benar, Jangan Gunakan Lap Sembarangan

JAKARTA – Ketika membersihkan interior mobil, bagian yang sering dilupakan adalah kebersihan plafon mobil. Bagian ini perlu dibersihkan agar memberikan kenyamanan saat berkendara dan menjaga mobil tetap bersih.

Plafon mobil merupakan bagian penting dari interior kendaraan yang memiliki peran fungsional dan estetika. Penting untuk menjaga kebersihan dan perawatan plafon agar tetap terlihat dan berfungsi dengan baik.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa cara membersihkan plafon mobil yang baik dan benar.

1. Gunakan lap microfiber

Pemilik kendaraan dapat membersihkan debu atau kotoran pada plafon menggunakan lap microfiber. Mengelap dengan microfiber kering secara searah beberapa kali efektif untuk membersihkan plafon.

2. Gunakan carian pembersih

Cairan pembersih interior khususnya jok atau pembersih kain lainnya dapat digunakan untuk membersihkan plafon. Cairan pembersih efektif untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin menempel.

Usahakan untuk menyemprotkan cairan pembersih ke permukaan plafon dan lap dengan kain microfiber untuk mengangkat kotoran yang menempel.

3. Manfaatkan air dan cuka

Jika tidak ingin membeli cairan pembersih, air dan cuka bisa menjadi cara alternatif. Kedua bahan tersebut dapat menghilangkan minyak yang menempel pada plafon. Selain membersihkan, cuka dan air tidak merusak lem pada plafon.

Gunakan perbandingan tiga banding satu. Tiga untuk air dan satu untuk cuka. Campur kedua bahan tersebut dan gunakan lap microfiber untuk menyeka noda pada plafon.