HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Heboh! Manusia Mengemudikan Piring Terbang di China

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:00 WIB
Heboh! Manusia Mengemudikan Piring Terbang di China
Piring terbang di China. (Foto: Daily Mail)
CHINA – Sebuah pemandangan tak biasa menghebohkan warga Shenzen, China. Sebuah “piring terbang” bikin heboh karena tidak dikemudikan oleh alien, tapi manusia.

Mobil terbang itu jadi perbincangan hangat karena bentuknya yang mirip dengan piring terbang dan yang ada di balik kemudinya adalah manusia.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, piring terbang yang menghebohkan tersebut adalah mobil terbang buatan Shenzen UFO Flying Saurcer Technology.

Pembuatan mobil terbang itu dibuat semirip mungkin dengan piring terbang untuk menyamakan dengan nama perusahaan mereka.

“Setelah riset dan pengembangan lebih dari tiga tahun, Shenzhen UFO Flying Saucer Technology akhirnya berhasil membuat kendaraan listrik pertama yang terbang dan mendarat secara vertikal,” tulis situs Shenzhen Pages.

