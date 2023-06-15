Heboh! Manusia Mengemudikan Piring Terbang di China

CHINA – Sebuah pemandangan tak biasa menghebohkan warga Shenzen, China. Sebuah “piring terbang” bikin heboh karena tidak dikemudikan oleh alien, tapi manusia.

Mobil terbang itu jadi perbincangan hangat karena bentuknya yang mirip dengan piring terbang dan yang ada di balik kemudinya adalah manusia.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, piring terbang yang menghebohkan tersebut adalah mobil terbang buatan Shenzen UFO Flying Saurcer Technology.

BACA JUGA: Hyundai Berencana Hadirkan Mobil Terbang Sebelum 2030

Pembuatan mobil terbang itu dibuat semirip mungkin dengan piring terbang untuk menyamakan dengan nama perusahaan mereka.

“Setelah riset dan pengembangan lebih dari tiga tahun, Shenzhen UFO Flying Saucer Technology akhirnya berhasil membuat kendaraan listrik pertama yang terbang dan mendarat secara vertikal,” tulis situs Shenzhen Pages.