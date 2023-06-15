Cara Gunakan Apple Maps secara Offline, Hanya untuk iOS 17 Ya

SALAH satu kelemahan menggunakan iPhone adalah kita tidak bisa menggunakan maps iPhone dalam mode offline. Tapi, hal tersebut nampaknya akan terwujud dalam update iOS terbaru iPhone.

Memang, menggunakan maps secara online akan lebih akurat lantaran kita bisa melihat kondisi secara live. Tapi di sisi lain, menggunakan maps online membutuhkan lebih banyak energi sehingga akan lebih banyak memakan baterai.

Nah, pembaruan sistem perangkat lunak iOS 17 yang segera diberikan oleh Apple dalam waktu dekat ini memungkinkan Anda menggunakan Apple Maps dalam keadaan offline. Jadinya Anda tidak akan pusing lagi jika tiba-tiba ponsel iPhone kesayangan kehilangan sinyal. Sebelumnya, Apple Maps memang membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan fitur tersebut.

Kini berkat iOS 17 Apple Maps masih tetap bisa digunakan meski ponsel kehilangan sinyal atau dalam keadaan offline. Hanya saja perlu diketahui dulu beberapa hal mengenai penggunaan Apple Maps secara offline.

Disebutkan CNET, Anda tidak benar-benar bisa menggunakan Apple Maps dalam keadaan offline secara real time atau langsung. Alih-alih Anda terlebih dulu perlu mengunduh rute peta yang Anda inginkan di Apple Maps.

Setelahnya baru Anda bisa mengakses rute di Apple Maps dengan mudah sekali pun kehilangan sinyal atau koneksi internet. Jadi Anda bisa dibantu agar tidak kehilangan jalur dari rute yang semestinya ditempuh."Kelebihan ini sebenarnya sudah ada lebih dulu di Google Maps. Hanya saja baru kali ini diaplikasikan di Apple Maps," sebut CNET.

Selain memberikan kemudahan akses saat online, pembaruan iOS 17 juga membuat Apple Maps memiliki banyak fitur tambahan yang menarik. Beberapa di antaranya adalah informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik, jalur-jalur trekking di taman-taman terdekat, hingga waktu kedatangan yang lebih tepat.