Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Gunakan Apple Maps secara Offline, Hanya untuk iOS 17 Ya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:18 WIB
Cara Gunakan Apple Maps secara Offline, Hanya untuk iOS 17 Ya
Apple Maps. (Foto: Apple)
A
A
A

SALAH satu kelemahan menggunakan iPhone adalah kita tidak bisa menggunakan maps iPhone dalam mode offline. Tapi, hal tersebut nampaknya akan terwujud dalam update iOS terbaru iPhone.

Memang, menggunakan maps secara online akan lebih akurat lantaran kita bisa melihat kondisi secara live. Tapi di sisi lain, menggunakan maps online membutuhkan lebih banyak energi sehingga akan lebih banyak memakan baterai.

Nah, pembaruan sistem perangkat lunak iOS 17 yang segera diberikan oleh Apple dalam waktu dekat ini memungkinkan Anda menggunakan Apple Maps dalam keadaan offline. Jadinya Anda tidak akan pusing lagi jika tiba-tiba ponsel iPhone kesayangan kehilangan sinyal. Sebelumnya, Apple Maps memang membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan fitur tersebut.

Kini berkat iOS 17 Apple Maps masih tetap bisa digunakan meski ponsel kehilangan sinyal atau dalam keadaan offline. Hanya saja perlu diketahui dulu beberapa hal mengenai penggunaan Apple Maps secara offline.

Disebutkan CNET, Anda tidak benar-benar bisa menggunakan Apple Maps dalam keadaan offline secara real time atau langsung. Alih-alih Anda terlebih dulu perlu mengunduh rute peta yang Anda inginkan di Apple Maps.

Setelahnya baru Anda bisa mengakses rute di Apple Maps dengan mudah sekali pun kehilangan sinyal atau koneksi internet. Jadi Anda bisa dibantu agar tidak kehilangan jalur dari rute yang semestinya ditempuh."Kelebihan ini sebenarnya sudah ada lebih dulu di Google Maps. Hanya saja baru kali ini diaplikasikan di Apple Maps," sebut CNET.

Selain memberikan kemudahan akses saat online, pembaruan iOS 17 juga membuat Apple Maps memiliki banyak fitur tambahan yang menarik. Beberapa di antaranya adalah informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik, jalur-jalur trekking di taman-taman terdekat, hingga waktu kedatangan yang lebih tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iOS 17 Apple Maps Aplikasi iPhone
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053687/iphone_16-wnKf_large.jpg
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement