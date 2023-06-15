Ini Penjelasan Kutub Magnet Utara-Selatan dan Bukan Timur-Barat

SEPERTI diketahui bahwa magnet memiliki dua kutub yang berlawanan, yakni kutub utara dan selatan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya kenapa kutub magnet selalu mengarah ke dua kutub tersebut, bukan timur atau barat?

Nah sebenarnya ini bisa dijelaskan. Untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan berikut, seperti dilansir dari berbagai sumber. Pertanyaan kenapa kutub magnet selalu utara dan selatan, bukan timur atau barat sebenarnya berkaitan dengan arah mata angin Bumi.

Magnet selalu menunjuk ke arah yang sama, yaitu ke arah mata angin utara dan selatan Bumi. Inilah yang menginspirasi manusia untuk menamai kutub magnet dengan nama utara dan selatan. Kutub magnet yang mengarah ke mata angin utara dinamai kutub utara, sedangkan yang mengarah ke mata angin selatan dinamai kutub selatan.

Tapi perlu diketahui bahwa berdasarkan konsep kemagnetan, kutub-kutub yang saling tarik-menarik haruslah berlainan jenis. Jika kutub utara magnet tertarik ke kutub mata angin utara Bumi, pastilah kutub Bumi tersebut merupakan kutub selatan ditinjau dari segi kemagnetannya.

Ini karena kutub utara magnet haruslah tertarik ke kutub selatan magnet. Dari fakta ini, kutub Bumi lantas dibedakan, ada yang dinamai kutub geografis Bumi, yaitu yang ditentukan berdasarkan arah pergerakan Matahari, adapula yang dinamai kutub magnetis Bumi, yaitu yang ditentukan berdasarkan penyimpangan sifat kemagnetannya.

Kutub bumi utara secara geografis, merupakan kutub Bumi selatan secara magnetis. Dan sebaliknya, ktub Bumi selatan secara geografis, merupakan kutub Bumi utara secara magnetis.

Jadi, intinya mengapa kutub magnet dinamai Utara dan Selatan adalah karena magnet selalu menunjuk ke arah yang sama, yaitu ke arah mata angin utara dan selatan Bumi.

(Martin Bagya Kertiyasa)