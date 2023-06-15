Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penjelasan Ilmiah Kapal Tak Tenggelam Meskipun dari Besi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:08 WIB
Penjelasan Ilmiah Kapal Tak Tenggelam Meskipun dari Besi
Kapal Laut. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MUNGKIN di antara kita pernah bertanya-tanya kenapa kapal bisa mengapung padahal terbuat dari material besi. Seperti diketahui, besi merupakan material yang berat dan seharusnya tenggelam jika berada di air.

Hal ini cukup membingungkan terlebih jika kapal berukuran besar, belum lagi ditambah kru serta muatan lainnya yang menambah massa serta bobot kapal hingga berton-ton beratnya. Lantas bagaimana ini bisa terjadi?

Sebagaimana dirangkum dari tayangan YouTube Kok Bisa? hal itu dapat terjadi karena adanya kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan dari benda itu sendiri.

Teka-teki ini dipecahkan oleh Archimedes, ia merupakan seorang ilmuwan Yunani. Prinsip Archimedes ini menyatakan, gaya yang diberikan pada suatu benda dalam zat cair sama dengan beratnya yang dipindahkan oleh benda tersebut.

Gaya ini, lebih sering disebut gaya apung, yang mendorong ke atas terhadap suatu benda. Terdapat dua tekanan ke bawah atau gravitasi yang memberikan gaya terhadap benda yang ditentukan oleh massa objek.

Ketika gaya yang diberikan ke bawah pada benda lebih kecil dari gaya apung, maka benda tersebut bisa mengapung. Benda yang berada di dalam air bisa mengapung atau tenggelam bergantung pada massa jenisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064901/kapal_mv_miko-alQY_large.jpg
Menegangkan, Kapal Cepat Tabrak Dermaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/56/2990563/kapal_ferry-6EhK_large.jpg
Kenapa Kapal Bisa Mengapung Meski Berat dan Terbuat dari Besi? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/56/2868485/kurangi-emisi-karbon-dunia-kapal-kargo-tenaga-angin-milik-inggris-mulai-berlayar-IBrkS4HJ3K.jpeg
Kurangi Emisi Karbon Dunia, Kapal Kargo Tenaga Angin Milik Inggris Mulai Berlayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/54/2851447/replika-interior-titanic-dipamerkan-di-prancis-dipersembahkan-untuk-korban-kapal-selam-oceangate-tmZuWkvwni.jpg
Replika Interior Titanic Dipamerkan di Prancis, Dipersembahkan untuk Korban Kapal Selam OceanGate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/54/2845804/channel-youtube-ini-buat-skenario-ledakan-kapal-selam-titanic-dapat-5-juta-view-dalam-11-hari-zQOQvqzViB.jpg
Channel Youtube Ini Buat Skenario Ledakan Kapal Selam Titanic, Dapat 5 Juta View dalam 11 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/54/2842751/terungkap-bos-oceangate-pernah-suruh-penumpangnya-tidur-di-dasar-laut-karena-baterai-kapal-selamnya-rusak-mIzeMAIpad.jpg
Terungkap, Bos OceanGate Pernah Suruh Penumpangnya Tidur di Dasar Laut karena Baterai Kapal Selamnya Rusak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement