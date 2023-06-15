Penjelasan Ilmiah Kapal Tak Tenggelam Meskipun dari Besi

MUNGKIN di antara kita pernah bertanya-tanya kenapa kapal bisa mengapung padahal terbuat dari material besi. Seperti diketahui, besi merupakan material yang berat dan seharusnya tenggelam jika berada di air.

Hal ini cukup membingungkan terlebih jika kapal berukuran besar, belum lagi ditambah kru serta muatan lainnya yang menambah massa serta bobot kapal hingga berton-ton beratnya. Lantas bagaimana ini bisa terjadi?

Sebagaimana dirangkum dari tayangan YouTube Kok Bisa? hal itu dapat terjadi karena adanya kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan dari benda itu sendiri.

Teka-teki ini dipecahkan oleh Archimedes, ia merupakan seorang ilmuwan Yunani. Prinsip Archimedes ini menyatakan, gaya yang diberikan pada suatu benda dalam zat cair sama dengan beratnya yang dipindahkan oleh benda tersebut.

Gaya ini, lebih sering disebut gaya apung, yang mendorong ke atas terhadap suatu benda. Terdapat dua tekanan ke bawah atau gravitasi yang memberikan gaya terhadap benda yang ditentukan oleh massa objek.

Ketika gaya yang diberikan ke bawah pada benda lebih kecil dari gaya apung, maka benda tersebut bisa mengapung. Benda yang berada di dalam air bisa mengapung atau tenggelam bergantung pada massa jenisnya.