Ilmuwan Sebut Firaun Bukan Meninggal karena Malaria, Tapi Kecelakaan saat Mabuk

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:21 WIB
Makam Firaun. (Foto: Reuters)
PENGUASA mesir kuno Tutankhamun, Tutankhamon, Tutankhamen atau yang dikenal dengan nama King Tut, adalah firaun antepenultimate dari Dinasti 18 Mesir kuno. Dia naik tahta sekitar usia 9 tahun dan memerintah sampai kematiannya sekitar usia 19 tahun.

Kematiannya pun menimbulkan banyak tanda-tanya. Banyak ilmuwan menyebut bahwa Raja Tut sang Pharaoh meninggal lantaran adanya wabah malaria yang memang saat itu menelan banyak korban.

Tapi, seorang Biomedis Egyptologist, Sofia Aziz, secara kontroversial menyebut bahwa penyebab kematian Tutankhamun bukanlah karena Malaria. Dalam penelitiannya, dia menyebut kematian Raja Mesir itu adalah karena berkendara dalam keadaan mabuk.

Diihimpun dari Science Focus, Aziz mengatakan petunjuk kunci tentang penyebab kematian Tutankhamun mungkin telah diabaikan selama ini. Ia beranggapan bahwa Tutankhamun mati karena kecelakaan kereta kuda berkecepatan tinggi yang disebabkan oleh hobinya meminum anggur.

Kereta Firaun

Kecelakaan ini menurut Aziz meninggalkan luka terbuka yang berujung pada infeksi. Luka kemudian dikombinasikan dengan melemahnya respon imun akibat malaria hingga pada akhirnya Tutankhamun sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya tidak terlalu lama setelah terjadinya kecelakaan. "Dia seperti remaja pada umumnya, mabuk dan mungkin mengendarai kereta terlalu cepat," kata Aziz.

Aziz berpendapat bahwa temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kaki Tutankhamun cacat melenceng dari kenyataan. Entah apa landasannya, namun ia mengatakan Tutankhamun sebenarnya bisa bergerak aktif, dan hobi mengendarai kereta kuda di waktu senggangnya.

Masih menurut Aziz, Tutankhamun memiliki enam koleksi kereta kuda yang mana semuanya dikebumikan bersamanya di makamnya. Selain itu juga Tutankhamun gemar meminum anggur putih, di mana minuman beralkohol ini juga disertakan di dalam makamnya.

