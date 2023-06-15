Alasan Kenapa Kucing Suka Menggigit Tangan dan Kaki Kita

ADA beberapa alasan kenapa kucing suka mengigit tangan dan kaki kita. Memang, meskipun kucing sudah menjadi peliharaan kita tapi hewan tersebut masih memiliki insting hewan liar yang bisa saja menyakiti kita.

Tapi, tidak semua gigitan tersebut bermaksud untuk menyakiti kita loh. Kadang-kadang, kucing melakukan hal tersebut lantaran dia merasa bosan. Nah, berikut beberapa alasan kenapa kucing suka mengigit tangan dan kaki kita seperti dilansir dari Bright Side.

Pertahanan Diri

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sifat agresif kucing memang masih tetap ada meskipun kita sudah memeliharanya. Biasanya, ini terjadi ketika kucing berada di bawah tekanan atau stres. Ketika stres, kucing akan mulai menyerang termasuk menggigit sebagai bentuk pertahanan dirinya. Ketika kucingmu mengalami stres, bawalah ia ke dokter hewan untuk mengidentifikasi sumber spesifikasi perilaku agresifnya.

Bosan

Kucing memiliki insting berburu, sehingga ingin menangkap sesuatu yang bergerak dari pandangannya. Jadi jika ia melihat kaki, insting berburunya akan keluar. Hal itu membuat kucing mengejar kaki pemiliknya dan menggigitnya.

Nah, agar hal ini tidak terjadi, jika kucing Anda mulai melihat mengincar kaki Anda saat Anda mengoyang-goyangnnya, maka cobalah dan meresponsnya dengan mengajak bermain. Oleh karena itu, cobalah sediakan mainan yang bisa bergerak agar kucing tidak cepat bosan.

Gak enak badan

Menggigit kaki bukan hanya terbentuk karena sifat kucing, tapi juga karena keinginannya untuk berkomunikasi. Bisa jadi, kucign mengigit kaki Anda lantaran dia sedang tidak enak badan. Cobalah untuk periksa kesehatan kucing Anda. Apakah kucing itu merasa sakit atau ada cedera.

Ada kalanya dia juga merasa tidak nyaman dan aman dengan tempat tidurnya. Kucing menyuruh Anda untuk memeriksanya. Dengan cara menggigit kaki pemiliknya, kucing akan mendapat perhatian dan bantuan yang sedang dibutuhkan. Pastikan Anda selalu peka dengan kondisi hewan peliharaan.