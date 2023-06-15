Benarkah Kucing Bisa Melihat Hantu? Begini Penjelasan Ilmiahnya

HEWAN memang disebut lebih sensitif dengan kehadiran mahluk astral dibandingkan dengan manusia. Bahkan, banyak yang menyebut bahwa kucing bisa melihat hantu atau makhluk halus lainnya.

Mitos ini telah berkembang lama bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Bahkan orang Mesir Kuno menganggap kucing sebagai hewan yang memiliki energi ilahi, hingga tidak jarang ditemukan artefak dewi berkepala kucing.

Lantas apa benar kucing bisa melihat hantu? Nah untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Salah satu kemungkinan kenapa kucing dianggap bisa melihat hantu adalah karena indra mereka yang tajam. Kiita sering melihat kucing memandang langit-langit atau dinding kosong yang padahal sebenarnya ada gerakan di sana.

Manusia tidak bisa menangkap gerakan itu. Bonnie Bragdon, DVM, salah satu pendiri dan presiden Asosiasi Praktisi Hewan Independen dan mantan anggota dewan Society for Veterinary Medical Ethics mengatakan indera kucing lebih tinggi daripada manusia.

Menurutnya, sebagai hewan pemangsa dan dimangsa, kucing membutuhkan indera yang tajam untuk membantunya menangkap mangsa dan menghindari pemangsa. Penglihatan kucing diyakini enam kali lebih baik dari manusia.

"Kemampuan untuk melihat dengan sangat detail pada cahaya rendah memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan mengejar mangsa, serta menilai jarak dan kecepatan dengan sangat akurat," kata Bragdon.

Lebih lanjut Bragdon mengungkapkan bahwa kucing juga memiliki dua struktur unik non-manusia yang meningkatkan penglihatan mereka, yakni tapetum lucidum dan membran nictitating.