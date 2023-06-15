Apakah Garam Ampuh Mengusir Ular? Begini Penjelasannya

ULAR merupakan salah satu predator yang ditakuti banyak hewan. Selain menjadi momok menyeramkan, ular juga sangat berbahaya bagi manusia karena gigitannya yang kuat, lilitan, hingga bisanya dapat membunuh.

Ular bisa ditemukan di alam liar maupun pemukiman padat penduduk. Biasanya hewan melata ini kerap kali muncul saat musim hujan tiba yang biasanya bersembunyi di dalam rumah atau tempat-tempat lembab.

Kebanyakan orang meyakini bahwa garam sangat ampuh untuk mengusir ular. Maka dari itu, sebagian masyarakat mencoba untuk menaburkan garam di titik tertentu pada rumah mereka agar tidak dimasuki ular. Lantas benarkan ular takut dengan garam?

Sebagaimana dihimpun dari Wild Life Boss, garam sama sekali tidak mempan untuk mengusir ular. Hal ini dikarenakan ular merupakan hewan yang bersisik, bukan berlendir seperti siput. Maka dari itu, garam tidak memberikan pengaruh apapun kepada ular.

Sebenarnya mitos ini berangkat dari fakta bahwa garam dapat membunuh keong atau siput sehingga banyak yang menganggap hal yang sama berlaku untuk ular.

Terlebih lagi, ada kebiasaan beberapa orang menabur garam di sekitar tenda saat berkemah di alam liar untuk mencegah ular masuk. Namun asumsi tersebut keliru. Sisik ular yang kuat tidak akan terkena efek dari garam.

Saat melihat ular di rumah atau alam liar, jangan terlalu terburu-buru mengambil tindakan. Cukup bereaksi dengan tenang karena sebagian besar ular pasti akan menghindari manusia dan mencari jalannya sendiri.