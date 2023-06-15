Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update WhatsApp Terbaru: Kirim Video Kini Bisa Sampai 1 Menit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:10 WIB
Update WhatsApp Terbaru: Kirim Video Kini Bisa Sampai 1 Menit
WhatsApp. (Foto: Shutterstock)
WHATSAPP memang terus melakukan pembaruan dalam aplikasi mereka. Aplikasi perpesanan tersebut pun tengah sibuk menguji coba fitur baru yang memungkinkan pengguna mengirim video berdurasi hingga 1 menit.

Seperti diketahui, WhatsApp sebelumnya hanya mengizinkan pengguna mengirim video pendek dengan durasi maksimal 30 detik. Fitur baru ini digadang-gadang bakal diluncurkan secara bertahap mulai beberapa minggu mendatang.

Sebagaimana dilansir dari Gizchina, fitur saat ini hanya tersedia untuk sebagian kecil penguji beta yang terpilih. Menurut WabetaInfo, fungsi pesan video telah hadir dalam versi beta 23.6.0.73 untuk iOS.

Fitur ini menyediakan cara canggih untuk berkomunikasi dengan cepat melalui video. Fungsi yang sama juga hadir selama pengembangan pembaruan beta WhatsApp untuk Android 2.23.8.19.

Untuk memeriksa apakah fitur tersebut tersedia, pengguna dapat menekan tombol mikrofon di dalam bilah obrolan dalam percakapan apa pun. Jika berubah menjadi tombol kamera, berarti pengguna sudah dapat merekam pesan video.

