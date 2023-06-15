Peristiwa 16 Juni: Perusahaan Pencipta Komputer Pertama, IBM Dibentuk

TANGGAL 16 Juni merupakan hari di mana International Business Machines Corporation atau yang dikenal dengan IBM pertama kali didirikan. IBM sendiri, merupakan pembuat PC pertama di dunia. IBM PC model 5150 merupakan microcomputer yang ada di dunia.

Dilansir dari britannica, IBM didirikan pada 1911 sebagai Computing-Tabulating-Recording Company, yang menggabungkan tiga perusahaan kecil yang membuat tabulator kartu berlubang dan produk kantor lainnya.

Mereka mulai menamakan diri IBM pada 1924 di bawah kepemimpinan Thomas Watson, seorang pria dengan keterampilan pemasaran yang luar biasa. Dia pun telah menjadi manajer umum sejak dibentuk 1914 dan telah memperoleh kendali penuh atas perusahaan pada tahun 1924.

Watson membangun perusahaan yang saat itu menjadi pabrikan Amerika terkemuka. Sistem tabulasi punch-card yang digunakan oleh pemerintah dan bisnis swasta. Dia juga mengembangkan tenaga penjualan yang sangat disiplin dan kompetitif, mengadaptasi sistem tabulasi buatan perusahaan untuk kebutuhan pelanggan tertentu.

Pada tahun 1933 IBM membeli Electromatic Typewriters, Inc., dan dengan demikian memasuki bidang mesin tik listrik, yang akhirnya menjadi pemimpin industri. Selama Perang Dunia II, IBM membantu membuat beberapa kalkulator elektromekanis berkecepatan tinggi yang merupakan cikal bakal komputer elektronik.

Perusahaan kemudian diambilalih putra Watson, Thomas Watson, Jr. pada 1952 dan mulai memasuki bidang komputer, ukuran IBM memungkinkannya berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan.

Kemampuan investasi ini, ditambah dengan dominasinya dalam mesin penghitung kantor, keahlian pemasarannya, dan komitmennya untuk memperbaiki dan memperbaiki peralatannya sendiri, memungkinkan IBM dengan cepat mengambil posisi dominan di pasar komputer Amerika. Pada 1960-an itu memproduksi 70 persen komputer dunia dan 80 persen dari yang digunakan di Amerika Serikat.

Keistimewaan IBM adalah komputer mainframe, yaitu komputer mahal berskala menengah hingga besar yang dapat memproses data numerik dengan kecepatan tinggi. Perusahaan tidak memasuki pasar yang berkembang untuk komputer pribadi sampai tahun 1981, ketika memperkenalkan IBM Personal Computer.