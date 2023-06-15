Viral Pria Bopong Sepeda Motor Gara-Gara Gak Mau Mutari Jalan Dicor

PEMOTOR memang menjadi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran paling banyak. Biasanya, pelanggaran yang sering dilakukan adalah melawan arah atau masuk ke jalan yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk motor, seperti bahu jalan.

Hal itu biasanya dilakukan lantaran mereka tidak mau memutar dengan alasan buru-buru atau menghemat waktu. Tapi, bagimana jika jalan tersebut benar-benar tidak bisa dipakai lantaran sedang diperbaiki.

Nah, banyak orang pasti memilih untuk memutar lantaran sudah tidak mungkin menggunakan motor melewati tempat tersebut. Tapi tidak dengan pria satu ini, dia memilih menggotong motornya melewati jalan tersebut.

Dalam sebuah video yang viral, tampak seorang pria dengan santai menggotong satu unit sepeda motor dengan menggunakan bahu dan tangannya sendiri. Hal ini dilakukan oleh pria tersebut guna menghindari jalanan yang sedang dicor.

Pada video yang diunggah oleh pengguna Twitter @kegblganumfaedah, terlihat seorang pria mengenakan baju dan celana hitam berjalan menyebrangi sebilah kayu sambil membawa sepeda motor di bahunya untuk menghindari jalanan yang tengah dicor.

Pria yang mengangkat motor matik itu, terlihat seperti sudah biasa membawa barang di bahu kanan. Padahal, bobot motor matik Honda Beat CBS 2023 itu diperkirakan bisa mencapai 89 kilogram.