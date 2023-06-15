Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Caught in 4k: Bos Ini Ketahuan Selingkuh dengan Karyawannya, Langsung Dipecat!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:16 WIB
Caught in 4k: Bos Ini Ketahuan Selingkuh dengan Karyawannya, Langsung Dipecat!
Viral Bos Selingkuh dengan Karyawan. (Foto: WeChat)
A
A
A

PERKEMBANGAN teknologi memang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Teknologi ini pun bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik atau buruk.

Di satu sisi, teknologi memudahkan kita melacak keberadaan seseorang, membuat koneksi dan terhubungan dengan orang tersebut dengan mudah. Tapi di sisi lain, teknologi juga yang membuat orang lebih mudah untuk berselingkuh.

Nah, belakangan di China dihebohkan dengan kisah bos yang caught in 4k sedang berselingkuh dengan anak buahnya. Caught in 4k sendiri merupakan istilah ketika seseorang tertangkap kamera melakukan sebuah kesalahan, biasanya kamera tersebut pun memiliki gambar yang sangat jelas.

Kasus yang kini viral tersebut bermula saat sang bos bernama Hu Jiyong itu terang-terangan bergandengan tangan dengan seorang wanita bernama Dong Sijin, di sebuah distrik perbelanjaan di Chengdu, China, pada 7 Juni lalu.

Bak sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara, Hu dan Dong tampak tak ragu-ragu dan canggung untuk terlihat mesra di depan publik, meskipun ada seorang fotografer yang mengabadikan kemesraaan mereka berdua dalam sebuah video.

Saking mesranya, sang fotografer tidak mengetahui bahwa Hu merupakan pria yang telah berisitri. Karena mengaggap Hu tidak keberatan saat kemesraannya diabadikan, sang fotografer lalu mengunggah video berdurasi 12 detik itu ke salah satu platform media sosial terkenal di China.

Alhasil video itu lantas tersebar kemudian viral. Pasalnya, salah seorang warganet ada yang mengenali wajah Hu. Selain dikenal sebagai seorang pria beristri, ia juga dikenal sebagai seorang direktur eksekutif China Huanqiu Contracting and Engineering (HQCEC), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Petroleum Engineering.

Bersamaan dengan itu, Hu juga menjabat sebagai manajer umum dan sekretaris Komite Partai Komunis China perusahaan di dalam HQCEC. Tak hanya mengetahui tentang sosok Hu, wanita bernama Dong Sijin yang diduga menjadi selingkuhannya itu diidentifikasi sebagai salah satu bawahannya Hu. Ia bahkan baru saja menerima sebuah penghargaan dari atasannya itu.

Kebersamaan mereka juga sering tertangkap dalam sebuah potret saat melakukan pertemuan bersama. Usai viral, Hu lantas dipecat dari seluruh jabatannya. Pada 7 Juni lalu, perusahaan Hu merilis pernyataan melalui siaran resmi WeChat bahwa pria tersebut telah dipecat dari ketiga posisi yang dipegangnya di perusahaan.

Perusahaan tempat Hu bekerja juga telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan perselingkuhannya. Dalam pernyataannya, mereka juga memastikan Hu akan ditangani sesuai dengan temuan tersebut.

Di akhir pernyataan, perusahaan berterima kasih kepada anggota masyarakat atas perhatian dan dukungan mereka. Di sisi lain, perusahaan belum mengeluarkan pernyataan yang merinci bagaimana tindak lanjut untuk Dong, yang disinyalir sebagai selingkuhan Hu.

