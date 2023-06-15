Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perluas Penjualan di Jabodetabek, MMKSI Buka Dealer Baru di Bogor

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |23:30 WIB
Perluas Penjualan di Jabodetabek, MMKSI Buka Dealer Baru di Bogor
Dealer baru MMKSI di Bogor. (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membuka dealer baru Prabu Pendawa Motor di Bogor, Jawa Barat.

Dealer resmi ke-46 ini dibuka untuk melebarkan sayap dan memfasilitasi calon konsumen mendapatkan kendaraan Mitsubishi, servis dan mengganti spare part.

President Director PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, kehadiran dealer sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Karena, menurut dia, setiap konsumen memiliki kebutuhan unik dan harapan yang berbeda.

“Dengan jaringan diler yang semakin luas, kami dapat menyediakan beragam pilihan produk, solusi, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Atsushi Kurita dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Dealer baru Mitsubishi dibangun di atas lahan seluas 3,186 meter persegi. Diler Prabu Pendawa Bogor dilengkapi area penjualan dan showroom seluas 944 meter persegi dan area workshop seluas 1,482 meter persegi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/52/2774387/wuling-resmikan-dealer-kumala-lebak-wangi-punya-fasilitas-3s-LsytLkqvVQ.JPG
Wuling Resmikan Dealer Kumala Lebak Wangi, Punya Fasilitas 3S
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement