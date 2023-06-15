Perluas Penjualan di Jabodetabek, MMKSI Buka Dealer Baru di Bogor

BOGOR – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membuka dealer baru Prabu Pendawa Motor di Bogor, Jawa Barat.

Dealer resmi ke-46 ini dibuka untuk melebarkan sayap dan memfasilitasi calon konsumen mendapatkan kendaraan Mitsubishi, servis dan mengganti spare part.

President Director PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, kehadiran dealer sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Karena, menurut dia, setiap konsumen memiliki kebutuhan unik dan harapan yang berbeda.

“Dengan jaringan diler yang semakin luas, kami dapat menyediakan beragam pilihan produk, solusi, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Atsushi Kurita dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Dealer baru Mitsubishi dibangun di atas lahan seluas 3,186 meter persegi. Diler Prabu Pendawa Bogor dilengkapi area penjualan dan showroom seluas 944 meter persegi dan area workshop seluas 1,482 meter persegi.