Spesifikasi Mobil Bekas Toyota Vellfire, Harga Mulai Rp235 Juta

JAKARTA - Spesifikasi dan harga mobil bekas Toyota Vellfire menarik untuk diulas. Pasalnya mobil jenis multi purpose vehicle (MPV) mewah satu ini menjadi salah satu mobil yang cukup diminati di Tanah Air.

Mobil Toyota Vellfire mengusung spesifikasi jempolan dan membawa segudang fitur andal. Nah, untuk kalian yang berniat untuk membelinya namun tidak ingin merogoh kocek dalam, versi bekas bisa dijadikan pilihan.

Sebelum membeli, ada baiknya mengetahio spesifikasi dan fitur yang dimiliki Toyota Vellfire. Mobil berdesain premium ini punya bentuk yang mirip dengan Toyota Alphard. Namun, bodi Vellfire lebih kecil dan berhias gril lebih kecil dengan ornamen horizontal.

Masuk ke interior, Toyota Vellfire menyajikan nuansa kabin serba hitam, baik pada material pembungkus jok, dasboard, doortrim hingga plafon. Untuk memberikan kesan mewah, dihadirkan ornamen kayu black gloss atau black wood.

Toyota Vellfire dilengkapi dengan fitur-fitur untuk meningkatkan kenyamanan, karena mobil ini tergolong mobil mewah. Tersedia fitur step illumination serta keyless entry.

Selain itu juga terdapat fitur panoramic view monitor yang terdiri dari 4 kamera untuk memantau kondisi di sekitar.

Kemudian, pada mobil ini juga terdapat majestic audio system yang bisa digunakan untuk kebutuhan entertainment dengan kualitas layar HD touchscreen. Layar itu juga dapat berfungsi sebagai DVD player serta panel navigasi.

Vellfire menggendong mesin 2.5 GA/T berkapasitas 2.494 cc yang mampu menghasilkan tenaga 177 dk pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 234 Nm pada 4.100 rpm.