HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Mobil Bekas Nissan Terano, Dijual Mulai Rp60 Jutaan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:37 WIB
Spesifikasi Mobil Bekas Nissan Terano, Dijual Mulai Rp60 Jutaan
Mobil bekas Nissan Terano. (Foto: Instagram/@carbusters_id)
A
A
A

JAKARTA - Pecinta mobil dengan tampilan macho, bisa mempertimbangkan Nissan Terano. Karena, mobil ini sudah tidak tersedia dalam kondisi baru, maka bisa dicari di lapak mobil bekas.

Mobil generasi ketiga yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1995 hingga 2006 ini punya tampang kotak dan membuatnya nampak gagah di jalanan.

Dari sisi depan, mobil ini sangat jelas terlihat gagah dengan bumper besinya. Mulai dari gril hingga lampu mobil ini memiliki desain yang mengotak khas tahun 90-an.

Lampu depan mengotak ini masih menggunakan bohlam halogen beriringan dengan gril dan bumper berlapis krom. Salah satu keunikan mobil ini adalah penggunaan warna two-tone yang jarang kita temui saat ini.

Warna two-tone ini menambah kesan klasik namun tetap elegan. Dari samping, mobil ini terlihat gagah dengan adanya over-fender yang cukup besar serta ground clearance yang tinggi, yakni 205mm.

Ciri khas Nissan terano selain bodinya yang mengotak, ada pada handle pintu belakang yang sejajar dengan kaca dan penempatan ban serep “konde”. Kaca pintu bagasi dapat dibuka terpisah dari pintu yang memudahkan akses bagasi.

Pada bagian interior, mobil ini tergolong mewah pada masanya. Terdapat aksen-aksen kayu pada dashboard dan penggunaan kulit pada jok.

Mengingat mobil ini sudah cukup berumur, maka fitur yang ditawarkan tidak selengkap mobil masa kini. Namun, mobil ini sudah dilengkapi dengan power window dan juga electric mirror.

