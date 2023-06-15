Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan 4 Mobil Baru, Termurah Dilego Rp825 Juta

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:05 WIB
Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan 4 Mobil Baru, Termurah Dilego Rp825 Juta
Peluncuran 4 mobil baru Mercedes-Benz Indonesia. (Foto: Ist)
JAKARTA - PT Mercedes-Benz Indonesia resmi meluncurkan empat mobil baru di Jakarta, Kamis (15/6/2023). Empat mobil tersebut bakal dipajang di acara tahunan Star Drive 2023 di Main Atrium Senayan City, pada 15-18 Juni 2023.

Dari empat mobil yang diluncurkan tersebut, dua di antaranya adalah battery electric vehicles (BEV). Dua mobil listrik tersebut adalah seri EQ, yakni The New EQA dan The New EQB.

Sedangkan dua lainnya merupakan mobil konvensional atau internal combustion engine (ICE), yakni The New A-Class dan The New GLC.

President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun mengatakan, setelah meluncurkan dua mobil listrik, Mercedes-Benz Indonesia kembali meluncurkan empat kendaraan terbaru.

“Kami selangkah lebih dekat dalam memenuhi komitmen untuk meluncurkan 19 model kendaraan baru di tahun 2023 dan menjadi merek kendaraan mewah dengan lini kendaraan full electric paling lengkap di Indonesia,” kata Choi Duk Jun di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

The New EQA merupakan entry level terendah SUV dari lini kendaraan Mercedes-EQ. Meski masuk ke dalam entry level, namun mobil ini mampu menempuh jarak 486 km berkat adanya baterai Lithium-Ion bertenaga 66,5 kWh.

Baterai tersebut dapat diisi daya 10-80 persen dalam waktu 32 menit melalui pengisian cepat. The New EQA tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni Digital White, Rose Gold, Cosmos Black.

Mobil berikutnya adalah The New EQB yang merupakan mobil 7-seater full-electric SUV perdana di Indonesia. The New EQB mampu menerabas jarak sejauh 448 km berkat baterai berkapasitas 66,5 kWh dan tersedia mode pengisian cepat.

Selain mobil listrik, Mercedes-Benz Indonesia juga meluncurkan The New GLC. SUV terbaru ini menggunakan body styling AMG Line yang terdiri dari apron depan AMG dengan intake udara yang sporty dan elemen berbasis krom dan panoramic sliding sunroof.

