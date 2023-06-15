Cara Gampang Menyetir Mobil Manual di Tanjakan

JAKARTA – Mengendarai mobil manual perlu keterampilan yang lebih dibandingkan mobil matik. Salah satu tantangan menggunakan mobil manual adalah menaiki tanjakan.

Pengendara pemula mobil manual wajib menguasai teknik melintasi tanjakan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Keterampilan yang harus dipahami adalah mengoordinasi tangan dan kaki untuk menginjak kopling sembari tangan siaga di setir dan persneling.

Saat melewati tanjakan pengemudi perlu memiliki keterampilan mengatur kopling dan gas agar kendaraan dapat menanjak dengan baik.

Pengemudi juga harus menguasai dengan baik untuk memulai pergerakan dari posisi diam di tanjakan. Dikutip dari Auto2000, berikut tips yang bisa Anda ikuti agar dapat melewati tanjakan dengan mobil manual.

1. Perhatikan posisi kopling dan pedal rem

Sangat penting untuk memperhatikan posisi kopling dan pedal rem saat menanjak menggunakan mobil manual. Ketika berada di tanjakan, penting untuk memperhatikan koordinasi antara kopling, dan rem.

Pengendalian yang tepat pada pedal-pedal tersebut akan memastikan pergerakan yang lancar dan menghindari mobil mundur.

2. Memperhatikan kemiringan tanjakan

Pengendara perlu untuk memperhatikan kemiringan tanjakan agar Anda dapat memasukkan gigi yang sesuai saat menanjak.

Usahakan untuk menggunakan gigi rendah, gigi pertama atau kedua akan memberikan torsi yang lebih baik untuk menaklukkan tanjakan. Pergantian gigi yang tepat membantu mempertahankan momentum dan kekuatan kendaraan saat menanjak.