Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Gampang Menyetir Mobil Manual di Tanjakan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:53 WIB
Cara Gampang Menyetir Mobil Manual di Tanjakan
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mengendarai mobil manual perlu keterampilan yang lebih dibandingkan mobil matik. Salah satu tantangan menggunakan mobil manual adalah menaiki tanjakan.

Pengendara pemula mobil manual wajib menguasai teknik melintasi tanjakan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Keterampilan yang harus dipahami adalah mengoordinasi tangan dan kaki untuk menginjak kopling sembari tangan siaga di setir dan persneling.

Saat melewati tanjakan pengemudi perlu memiliki keterampilan mengatur kopling dan gas agar kendaraan dapat menanjak dengan baik.

Pengemudi juga harus menguasai dengan baik untuk memulai pergerakan dari posisi diam di tanjakan. Dikutip dari Auto2000, berikut tips yang bisa Anda ikuti agar dapat melewati tanjakan dengan mobil manual.

1. Perhatikan posisi kopling dan pedal rem

Sangat penting untuk memperhatikan posisi kopling dan pedal rem saat menanjak menggunakan mobil manual. Ketika berada di tanjakan, penting untuk memperhatikan koordinasi antara kopling, dan rem.

Pengendalian yang tepat pada pedal-pedal tersebut akan memastikan pergerakan yang lancar dan menghindari mobil mundur.

2. Memperhatikan kemiringan tanjakan

Pengendara perlu untuk memperhatikan kemiringan tanjakan agar Anda dapat memasukkan gigi yang sesuai saat menanjak.

Usahakan untuk menggunakan gigi rendah, gigi pertama atau kedua akan memberikan torsi yang lebih baik untuk menaklukkan tanjakan. Pergantian gigi yang tepat membantu mempertahankan momentum dan kekuatan kendaraan saat menanjak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183350/mobil-h1At_large.jpg
Musim Hujan, Pastikan 9 Komponen Mobil Ini dalam Kondisi Prima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170840/tips_berkendara_motor-Q8Tl_large.jpeg
5 Tips Berkendara Motor Cegah Kecelakaan Fatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163873/kecelakaan_lamborghini_di_tol_kunciran-FTuV_large.jpg
Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119582/banjir-oqGz_large.jpg
6 Tips Terobos Banjir Pakai Mobil Matic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/52/3111887/berkendara_mobil-jGHW_large.jpg
Tekan Kecelakaan Lalu Lintas, Berkendara Bisa Manfaatkan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/52/3097961/tips_berkendara_saat_libur_nataru-VbEw_large.jpg
Perjalanan Aman dan Nyaman saat Libur Nataru, Perhatikan Hal Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement