Mercedes-Benz eCitaro Dinobatkan Jadi Bus Listrik Terbaik, Singkirkan 5 Pesaing

JERMAN – Sebuah majalah bus Omnibusspiegel menobatkan Mercedes-Benz eCitaro sebagai bus listrik terbaik tahun 2023. Bus buatan pabrikan asal Jerman itu menang usai menyingkirkan lima pesaingnya.

Dikutip dari Lulop, sebanyak 20 jurnalis ahli, perwakilan dari perusahaan transportasi, menguji para peserta selama empat hari. Selain melakukan test drive, para juri yang terdiri dari teknisi berpengalaman juga menguji kemudahan bus dalam hal servis dan perawatan.

Kenyamanan sopir dan penumpang juga tak luput dari pengujian ini dan Mercedes-Benz eCitaro mengoleksi poin terbanyak dibanding lima pesaingnya.

BACA JUGA: Deretan Perusahaan yang Sudah Pakai Bus Listrik

“Kami sangat senang bahwa Mercedes-Benz eCitaro mampu bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat dan merupakan bus listrik pertama yang menerima penghargaan Electro Bus Champion,” kata Till Oberwörder, dikutip dari Lulop, Jumat (9/6/2023).

Till mengklaim, kemenangan ini menunjukkan keberhasilan Mercedes-Benz eCitaro menciptakan bus listrik modern, ekonomis, nyaman, ramah pengemudi dan pelayanan.

“Kami melihat penghargaan ini sebagai komitmen untuk terus mengembangkan eCitaro agar pelanggan kami dapat terus mendapat manfaat dari terknologi baterai terkini serta fitur keamanan dan kenyamanan terbaik,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Mercedes-Benz eCitaro menggunakan baterai Lithium-Ion generasi ketiga yang merupakan level tertinggi dari elektromobilitas bus kota. Baterai yang telah tersedia sejak 2022 itu punya kapasitas besar agar dapat menempuh jarak jauh tanpa pengisian daya.

Sementara untuk aspek keselamatan yang ditawarkan bus ini adalah sistem kamera 360 terbaru untuk membantu pengemudi bermanuver dengan tepat di segala medan. Bus ini juga dilengkapi active brake assist, sideguard assist.