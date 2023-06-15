Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz eCitaro Dinobatkan Jadi Bus Listrik Terbaik, Singkirkan 5 Pesaing

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:00 WIB
Mercedes-Benz eCitaro Dinobatkan Jadi Bus Listrik Terbaik, Singkirkan 5 Pesaing
Bus listrik Mercedes-Benz eCitaro. (Foto: Lulop)
A
A
A

JERMAN – Sebuah majalah bus Omnibusspiegel menobatkan Mercedes-Benz eCitaro sebagai bus listrik terbaik tahun 2023. Bus buatan pabrikan asal Jerman itu menang usai menyingkirkan lima pesaingnya.

Dikutip dari Lulop, sebanyak 20 jurnalis ahli, perwakilan dari perusahaan transportasi, menguji para peserta selama empat hari. Selain melakukan test drive, para juri yang terdiri dari teknisi berpengalaman juga menguji kemudahan bus dalam hal servis dan perawatan.

Kenyamanan sopir dan penumpang juga tak luput dari pengujian ini dan Mercedes-Benz eCitaro mengoleksi poin terbanyak dibanding lima pesaingnya.

“Kami sangat senang bahwa Mercedes-Benz eCitaro mampu bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat dan merupakan bus listrik pertama yang menerima penghargaan Electro Bus Champion,” kata Till Oberwörder, dikutip dari Lulop, Jumat (9/6/2023).

Bus listrik Mercedes-Benz eCitaro. (Foto: Lulop)

Till mengklaim, kemenangan ini menunjukkan keberhasilan Mercedes-Benz eCitaro menciptakan bus listrik modern, ekonomis, nyaman, ramah pengemudi dan pelayanan.

“Kami melihat penghargaan ini sebagai komitmen untuk terus mengembangkan eCitaro agar pelanggan kami dapat terus mendapat manfaat dari terknologi baterai terkini serta fitur keamanan dan kenyamanan terbaik,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Mercedes-Benz eCitaro menggunakan baterai Lithium-Ion generasi ketiga yang merupakan level tertinggi dari elektromobilitas bus kota. Baterai yang telah tersedia sejak 2022 itu punya kapasitas besar agar dapat menempuh jarak jauh tanpa pengisian daya.

Sementara untuk aspek keselamatan yang ditawarkan bus ini adalah sistem kamera 360 terbaru untuk membantu pengemudi bermanuver dengan tepat di segala medan. Bus ini juga dilengkapi active brake assist, sideguard assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/52/3083897/sag_kerjasama_dengan_karoseri_piala_mas_rakit_bus_listrik-fMwL_large.jpg
Rakit Bus Listrik pada 2025, SAG Kerjasama dengan Karoseri Piala Mas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064408/catl_bikin_baterai_bus_listrik_dengan_masa_pakai_hingga_15_tahun-tDhS_large.jpg
Perusahaan China Bikin Baterai Bus Listrik, Usia Pakainya hingga 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/52/2900487/tekan-polusi-udara-armada-bus-listrik-bakal-diperbanyak-di-jakarta-cJjNNBhoRt.jpg
Tekan Polusi Udara, Armada Bus Listrik Bakal Diperbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245//libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192121//mobil_listrik_china_jalani_uji_coba_musim_dingin-OAQR_large.jpg
67 Mobil Listrik China Disiksa Jalani Uji Coba Musim Dingin, Suhu -25 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532//volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement