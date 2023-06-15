Telo Hadirkan Truk Listrik Mungil, Klaim Mampu Angkut Muatan Sebanyak Toyota Tacoma

AMERIKA SERIKAT – Sebuah perusahaan teknologi, Telo, memperkenalkan truk mini elektrik dengan dimensi panjang 152 inci atau (3.860 mm). Telo mengklaim, produknya bakal menjadi truk paling ringkas, praktis dan canggih secara teknis.

Dikutip dari Carscoops, Telo menjanjikan truk yang panjangnya sama dengan mobil Mini ini tidak hanya mampu menempuh perjalanan jauh tapi juga mampu mengangkut muatan sebanyak Toyota Tacoma.

Kemampuan Telo Trucks dalam mengangkut muatan dan menempuh jarak yang lumayan berkat ketepatan pengaturan paket baterai sehingga punya ruang cukup luas untuk penumpang dan muatan.

Telo mengungkapkan, truk mungilnya mampu memiliki kapasitas lima kursi dan ruang tengahnya mampu dimodifikasi dengan kursi tambahan agar dapat mengangkut delapan orang penumpang.

Perusahaan asal Amerika Serikat ini bakal memasang baterai berkapasitas 106 kWh yang mampu menjangkau 563 km. Tenaga yang mampu dihasilkan oleh truk ini adalah 500 hp.