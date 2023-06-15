Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Telo Hadirkan Truk Listrik Mungil, Klaim Mampu Angkut Muatan Sebanyak Toyota Tacoma

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:00 WIB
Telo Hadirkan Truk Listrik Mungil, Klaim Mampu Angkut Muatan Sebanyak Toyota Tacoma
Truk listrik mungil Telo Trucks. (Foto: Telo Trucks)
A
A
A

AMERIKA SERIKAT – Sebuah perusahaan teknologi, Telo, memperkenalkan truk mini elektrik dengan dimensi panjang 152 inci atau (3.860 mm). Telo mengklaim, produknya bakal menjadi truk paling ringkas, praktis dan canggih secara teknis.

Dikutip dari Carscoops, Telo menjanjikan truk yang panjangnya sama dengan mobil Mini ini tidak hanya mampu menempuh perjalanan jauh tapi juga mampu mengangkut muatan sebanyak Toyota Tacoma.

Kemampuan Telo Trucks dalam mengangkut muatan dan menempuh jarak yang lumayan berkat ketepatan pengaturan paket baterai sehingga punya ruang cukup luas untuk penumpang dan muatan.

Perbandingan ukuran antara Telo Trucks dengan MINI. (Foto: Telo Trucks)

Telo mengungkapkan, truk mungilnya mampu memiliki kapasitas lima kursi dan ruang tengahnya mampu dimodifikasi dengan kursi tambahan agar dapat mengangkut delapan orang penumpang.

Perusahaan asal Amerika Serikat ini bakal memasang baterai berkapasitas 106 kWh yang mampu menjangkau 563 km. Tenaga yang mampu dihasilkan oleh truk ini adalah 500 hp.

Truk listrik mini. (Foto: Telo Trucks)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/52/3030649/truk_jalan_mundur-ulDZ_large.jpg
Viral Truk Mundur Hampir Lindas Pemotor, Ketahui Jarak Aman saat di Tanjakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/52/2985903/truk-listrik-bakal-dapat-insentif-ini-respons-produsen-JdeOfBwNfH.jpg
Truk Listrik Bakal Dapat Insentif, Ini Respons Produsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/52/2982200/ribuan-truk-impor-tak-berstandar-euro-4-aturan-bakal-diperketat-qdzJdfj11K.jpg
Ribuan Truk Impor Tak Berstandar Euro 4, Aturan Bakal Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/52/2979974/4-alasan-kenapa-truk-selalu-berjalan-lambat-kv6kIYqbfc.jpg
4 Alasan Kenapa Truk Selalu Berjalan Lambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/52/2901098/fuso-bakal-pamerkan-stasiun-swap-di-japan-mobility-show-2023-zFBGzTiEz1.jpg
Fuso Bakal Pamerkan Stasiun Swap di Japan Mobility Show 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/52/2888783/kecelakaan-maut-di-bawen-diduga-rem-blong-pakar-uji-kir-belum-efektif-SRWGaeSQ5J.jpeg
Kecelakaan Maut di Bawen Diduga Rem Blong, Pakar: Uji KIR Belum Efektif
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement