Harga MG 4 EV Resmi Diumumkan, Lebih Murah Dibanding Hyundai Ioniq 5

JAKARTA – MG Motor Indonesia akhirnya merilis harga MG 4 EV di Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu (14/6/2023). Mobil listrik yang diperkenalkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 ini dijual dengan harga Rp649,9 juta.

Diketahui, harga tersebut lebih murah sekira Rp100 juta dibanding pesaingnya, yakni tipe tertinggi Hyundai Ioniq 5. Kehadiran MG 4 EV bakal meramaikan persaingan kendaraan listrik di Tanah Air yang semakin ketat.

Terdapat beberapa merek kendaraan listrik yang sudah beredar seperti Wuling Air EV, Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X, KIA EV6, BMW iX, BMW i4, Nissan Leaf.

Selain itu, Mercedes-Benz EQS, Mini E, Lexus UX 300e, Porsche Taycan, dan Renault Megane E-Tech juga telah berear di Indonesia. Sementara di segmen komersial, mobil listrik yang tersedia, antara lain, Esemka Bima EV dan Gelora DFSK EV.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan, pengumuman harga MG 4 EV bakal menjadi kabar gembira untuk pecinta masyarakat pecinta mobil listrik yang ingin berkontribusi besar pada lingkungan.

“Mobil listrik ini diluncurkan pertama kali pada Februari 2023. Selama itu hingga kini kami memberikan ilustrasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan mobil listrik kami melalui roadshow,” ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Country Director MG Motor Indonesia Donny Septianto Kurniawan menyebut Indonesia adalah pasar yang “seksi” tidak hanya untuk mobil konvensional tapi juga mobil listrik yang saat ini sedang berkembang pesat.

“Kita melihat bahwa makin ke sini makin banyak pertumbuhan mobil listrik. Pemainnya tidak akan satu dua tapi akan terus tumbuh,” jelasnya.