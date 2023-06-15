Fight of Legends Goes to School Hadir Lagi, Makin Seru Makin Banyak Hadiahnya!

FIGHT of Legends Goes to School & Campus hadir lagi dengan makin banyak kegiatan seru dan hadiah yang siap diperebutkan oleh para peserta. Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2023 lalu di 2 Sekolah & 1 Kampus yang ada di Jabodetabek.

Sukses dan meriahnya kegiatan FOL Goes to School & Campus di ketiga lokasi sebelumnya dibuktikan dengan antusias para pelajar dan mahasiswa yang cukup tinggi, hal ini kemudian mendorong tim PT Esports Stars Indonesia (PT ESI) untuk melalukan kunjungan ke beberapa sekolah lainnya.

Kali ini, 3 sekolah yang beruntung dikunjungi oleh tim FOL Goes to School & Campus adalah SMK Cyber Media yang ada di daerah Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 12 – 13 Juni 2023; SMP Kebangsaan yang berlokasi di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan pada tanggal 14 – 15 Juni 2023; dan SMK Letris 2 di daerah Pamulang, Tangerang Selatan pada tanggal 15 – 16 Juni 2023.

Rangkaian kegiatan yang telah disiapkan pada event kali ini dimulai dengan pengenalan terkait game Fight of Legends kepada para peserta dan dilanjut Daily Challenge dihari pertama, dihari kedua ada Leveling Contest dan Mini Tournament yang dijamin akan seru dan banyak hadiah yang bisa diperebutkan. Total hadiah yang telah disiapkan dan siap untuk diperebutkan para peserta disetiap lokasi acara sebesar Rp1.900.000,- selama 2 hari pelaksanaannya.

Selain bisa seru-seruan bareng tim FOL dilokasi, rebutin hadiah pada setiap challenge-nya, buat kalian yang beruntung bisa tampil juga di TV lho karena kegiatan ini akan ditayangkan di stasiun TV millik MNC Group.

Sekilas informasi terkait Fight of Legends khususnya untuk yang baru tau game ini, kalau FOL merupakan mobile game milik PT ESI yang merupakan salah satu anak perusahan milik MNC Group dibawah naungan MNC Digital Entertainment. Game ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya.