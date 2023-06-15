Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Raih Skor Maksimal, Jangan Salah Target Zombie di Game Zombie Shooter

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:02 WIB
Raih Skor Maksimal, Jangan Salah Target Zombie di Game Zombie Shooter
Game Zombie Shooter, (Foto: Games+)
A
A
A

PARA sobat gamer yang hobi bermain game zombie, jangan sampai salah target salah tembakan di game Zombie Shooter untuk mendapatkan skornya!

Game Zombie Shooter adalah salah satu game yang terdapat di Games+, sama seperti namanya, permainan satu mengharuskan para pemaiannya bisa menembakkan semua zombie yang masih berdiri tegak agar hancur dan tumbang.

Dalam laga melawan para zombie, para gamer akan diberi amunisi untuk berhasil menumbangkan zombie-zombie yang ada. Setiap zombie yang berhasil ditembak, pemain akan mendapatkan skor. Namun, jika amunisi yang dimiliki sudah habis dan masih ada zombie yang belum tertembak, maka akan langsung game over.

Mari langsung mainkan sekarang, caranya mudah hanya tinggal membuka aplikasi Vision+ di gadgetmu dan klik Games+ di dalam aplikasi Vision+, kemudian pilih game Zombie Shooter dan Anda bisa langsung mainkan permainannya.

Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Vision+ di App Store, Play Store atau klik link berikut https://bit.ly/GamesPlusOkeZone_Link terlebih dahulu. Selain itu Anda juga bisa menonton sinetron, film, dan fitur hiburan menarik lainnya hanya di Vision+.

Hingga saat ini Gamesplus (Games+) sudah punya ratusan Games yang bisa dimainkan di aplikasi Visionplus. Gamesplus (Games+) merupakan bagian dari PT. Esports Star Indonesia (ESI), yang merupakan anak usaha dari MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
