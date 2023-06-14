Jika AC Keluar Bau Tidak Sedap, Segera Cek 4 Komponen Ini

JAKARTA - AC merupakan komponen penting pada mobil untuk menjaga kenyamanan. Masalah pada komponen ini tidak hanya ketika tidak dingin tapi juga bau tidak sedap.

Bau tidak sedap pada AC mobil dapat menjadi masalah yang mengganggu dan mempengaruhi kenyamanan berkendara. Bau dapat disebabkan oleh tumbuhnya bakteri, jamur atau bakteri di evaporator atau di saluran AC mobil.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bau tidak sedap pada AC mobil. Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab AC mobil Anda berbau tidak sedap.

1. Freon AC tinggal sedikit

Selain AC menjadi kurang dingin, freon yang sudah hampir habis akan menimbulkan bau apek pada AC. Seiring pemakaian freon AC akan berkurang meskipun tergolong memiliki usia pakai yang panjang, Anda juga perlu mengecek atau mengisi ulang freon jika sudah mau habis.

2. Filter AC kotor

Filter AC yang kotor pada mobil bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya bau tidak sedap pada sistem AC. Filter udara kabin menyaring udara yang masuk ke dalam kendaraan, menghilangkan debu, kotoran, kontaminan, dan partikel lainnya.

Jika filter udara kabin tidak diganti secara teratur dan terus menerus terkena kotoran, kotoran dan partikel dapat menumpuk di dalam filter.

3. Jamur pada evaporator

Evaporator yang dibiarkan kotor dengan debu ataupun kotoran lain, maka komponen tersebut akan berjamur. Jamur tersebut yang akan menimbulkan bau tidak sedap dan memengaruhi kenyamanan berkendara Anda.