Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Jika AC Keluar Bau Tidak Sedap, Segera Cek 4 Komponen Ini

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:01 WIB
Jika AC Keluar Bau Tidak Sedap, Segera Cek 4 Komponen Ini
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - AC merupakan komponen penting pada mobil untuk menjaga kenyamanan. Masalah pada komponen ini tidak hanya ketika tidak dingin tapi juga bau tidak sedap.

Bau tidak sedap pada AC mobil dapat menjadi masalah yang mengganggu dan mempengaruhi kenyamanan berkendara. Bau dapat disebabkan oleh tumbuhnya bakteri, jamur atau bakteri di evaporator atau di saluran AC mobil.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bau tidak sedap pada AC mobil. Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab AC mobil Anda berbau tidak sedap.

1. Freon AC tinggal sedikit

Selain AC menjadi kurang dingin, freon yang sudah hampir habis akan menimbulkan bau apek pada AC. Seiring pemakaian freon AC akan berkurang meskipun tergolong memiliki usia pakai yang panjang, Anda juga perlu mengecek atau mengisi ulang freon jika sudah mau habis.

2. Filter AC kotor

Filter AC yang kotor pada mobil bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya bau tidak sedap pada sistem AC. Filter udara kabin menyaring udara yang masuk ke dalam kendaraan, menghilangkan debu, kotoran, kontaminan, dan partikel lainnya.

Jika filter udara kabin tidak diganti secara teratur dan terus menerus terkena kotoran, kotoran dan partikel dapat menumpuk di dalam filter.

3. Jamur pada evaporator

Evaporator yang dibiarkan kotor dengan debu ataupun kotoran lain, maka komponen tersebut akan berjamur. Jamur tersebut yang akan menimbulkan bau tidak sedap dan memengaruhi kenyamanan berkendara Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement