Mengenal Holorusia Mikado, Nyamuk Terbesar di Dunia Seukuran Telapak Tangan

HOLORUSIA Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat crane atau lalat bangau.

Tapi, hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Seperti dilansir dari plazi.org, spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat crane tidak.

Penemu Holorusia Mikado merupakan Entomolog asal China, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, China, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik.

Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae, yang dalam bahasa China diterjemahkan menjadi 'nyamuk besar'.

Zhao mengatakan dari sudut pandang biologis, seekor nyamuk adalah serangga yang termasuk kelompok serangga Nematocera. Ada tujuh kelompok nyamuk, termasuk Tipuloidea (yang termasuk lalat bangau), dan Chironomidae.

Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus. Kaki-kakinya tersebut tampak sangat panjang dan berwarna hitam, mirip seperti jarum suntik.