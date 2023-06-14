Viral Chicken Orb, Kandang Ayam Portabel yang Mirip Baju Besi

SEBUAH alat bernama 'Chicken Orb' atau bola ayam belakangan ini tengah menjadi sorotan para pencinta hewan, khususnya para pencinta Ayam. Lantas seperti apakah 'Chicken Orb' tersebut?

Seperti yang dikutip dari odditycentral, 'Chicken Orb' merupakan bola yang terbuat dari logam. Bola tersebut memungkinkan ayam untuk bergerak dan mencari makan bebas, namun mencegah ayam untuk melompat ke hamparan bunga atau tempat lain yang tak seharusnya mereka masuki.

Kabarnya, Chicken Orb sudah ada setidaknya selama beberapa tahun belakangan ini, namun baru-baru ini mulai dapat perhatian setelah foto dan video alat tersebut menyebar luas secara online.

Viralnya alat tersebut berawal dari kesalahpahaman bahwa bola kawan logam tersebut, merupakan semacam baju besi ayam yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari pemangsa, seraya membebaskan kepada ayam untuk mencari makan dan bergerak dengan damai.

Namun, hal itu justru memicu perdebatan di antara pemilik ayam. Banyak di antaranya mengkritik alat tersebut sebagai alat yang tidak berguna. Karena, dinilai hanya berfungsi sebagai 'kemasan makanan siap saji' untuk burung pemangsa, dan tak bisa menghentikan pemangsa seperti rubah atau musang.

"Ini ide yang buruk. Kemungkinan besar akan menyebabkan ayam sangat panik," tulis seorang netizen

"Ini seperti kotak untuk coyote dan beruang, tolong jangan gunakan itu," tambah netizen lainnya.