Pakai Batik, Pemilik ChatGPT Mampir Lagi ke Indonesia

APLIKASI ChatGPT buatan OpenAI memang berhasil menggaet 100 juta pengguna hanya dalam waktu dua bulan saja sejak diluncurkan akhir November lalu. Swiss Bank UBS pun menyebut ChatGPT sebagai aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, meskipun chatbot tersebut belum jelas apakah digolongkan sebagai aplikasi atau tidak.

Tentu saja agar pertumbuhannya tetap stabil, OpenAI kerap melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan terkait chatbot. Dengan demikian, maka orang tidak lagi takut dengan perkembangan AI.

Bos OpenAI, Sam Altman menyapa masyarakat Indonesia dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Uniknya, Sam tampak melokal dengan mengenakan batik.

Tidak seperti petinggi raksasa teknologi kebanyakan yang mampir ke Indonesia, Sam terlihat akrab dengan budaya Tanah Air. Ia tanpa sungkan menggunakan pakaian khas Indonesia, batik dengan corak yang ramai didominasi warna hitam merah. "Iya, saya mengenakan batik," kata Sam saat disapa.

Diketahui, bahwa ini bukan pertama kalinya Sam bertandang ke Indonesia. Pria di balik kesuksesan chatbot berbasis AI popular ChatGPT itu mengaku sudah pernah beberapa Kali ke Indonesia sebelumnya. "Saya sudah ke sini beberapa kali sebelumnya," ungkap Sam Altman di sela-sela sambutannya.

Kehadiran Sam di Indonesia sendiri difasilitasi oleh KORIKA bersama dengan GDP Venture yang merupakan penyelenggara acara. Di sini Sam berbicara soal teknologi AI dan tak lupa membuka sesi tanya jawab kepada peserta.