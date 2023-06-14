Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pakai Batik, Pemilik ChatGPT Mampir Lagi ke Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:52 WIB
Pakai Batik, Pemilik ChatGPT Mampir Lagi ke Indonesia
CEO ChatGPT Sam Altman. (Foto: MNC)
A
A
A

APLIKASI ChatGPT buatan OpenAI memang berhasil menggaet 100 juta pengguna hanya dalam waktu dua bulan saja sejak diluncurkan akhir November lalu. Swiss Bank UBS pun menyebut ChatGPT sebagai aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, meskipun chatbot tersebut belum jelas apakah digolongkan sebagai aplikasi atau tidak.

Tentu saja agar pertumbuhannya tetap stabil, OpenAI kerap melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan terkait chatbot. Dengan demikian, maka orang tidak lagi takut dengan perkembangan AI.

Bos OpenAI, Sam Altman menyapa masyarakat Indonesia dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Uniknya, Sam tampak melokal dengan mengenakan batik.

Tidak seperti petinggi raksasa teknologi kebanyakan yang mampir ke Indonesia, Sam terlihat akrab dengan budaya Tanah Air. Ia tanpa sungkan menggunakan pakaian khas Indonesia, batik dengan corak yang ramai didominasi warna hitam merah. "Iya, saya mengenakan batik," kata Sam saat disapa.

Diketahui, bahwa ini bukan pertama kalinya Sam bertandang ke Indonesia. Pria di balik kesuksesan chatbot berbasis AI popular ChatGPT itu mengaku sudah pernah beberapa Kali ke Indonesia sebelumnya. "Saya sudah ke sini beberapa kali sebelumnya," ungkap Sam Altman di sela-sela sambutannya.

Kehadiran Sam di Indonesia sendiri difasilitasi oleh KORIKA bersama dengan GDP Venture yang merupakan penyelenggara acara. Di sini Sam berbicara soal teknologi AI dan tak lupa membuka sesi tanya jawab kepada peserta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177655/chatgpt-Hl5m_large.jpg
Pengguna Harian ChatGPT Menurun, Mulai Kalah Saing dari Gemini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127628/tren_animasi_studio_ghibli-biR6_large.jpeg
Viral Tren Studio Ghibli, Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/54/3095392/chat_gpt-uhAE_large.jpg
Apa yang Harus Digunakan jika ChatGPT Sedang Down?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094743/chatgpt-fzAP_large.jpg
Sempat Bikin Panik, ChatGPT Down Tapi Sudah Bisa Diakses Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/57/3026516/chatgpt-i4ko_large.jpg
Aplikasi ChatGPT untuk MacOS Kini Bisa Diunduh Secara Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/54/2986892/chatgpt_reuters-OVIo_large.jpg
Siap-Siap, GPT-5 Segera Dirilis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement