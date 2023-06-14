Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jago Saja Tak Cukup Jika Ingin Sukses dan Jadi Profesional IT

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:18 WIB
Jago Saja Tak Cukup Jika Ingin Sukses dan Jadi Profesional IT
Perusahaan IT. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ERA digital membuat profesi teknologi informasi (IT) memang lebih seksi . Pasalnya, seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif.

Tapi, untuk bisa sukses di bidang IT, Anda gak bisa hanya jago developer, network engineer, data scientist, cyber security specialist, atau digital marketer. Ada kunci sukses lainnya yang perlu dimiliki, yaitu koneksi yang berkualitas. Hal itu dianggap bisa membantu Anda mencapai kesuksesan sebagai IT profesional.

"Saat Anda berusaha menjadi orang yang berkualitas, maka Anda harus mulai membangun pertemanan dengan orang yang berkualitas juga," kata CEO Course-Net Fransiskus Alvin Winata, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Ia melanjutkan, tidak sedikit dari orang-orang yang sukses itu selektif memilih teman bergaul dan koneksi. Pola pikir mereka yang peka akan tujuan hidup, menggiringnya ke pergaulan yang punya pengaruh positif dan membawa benefit bagi mereka.

"Orang yang mau sukses itu orang yang selalu ingin berkembang, termasuk berani keluar dari zona nyaman dan mencari pergaulan yang membawa dampak positif baginya," tambah Fransiskus.

Halaman:
1 2
      
