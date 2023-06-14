Kesal dengan Orang yang Merekam Video saat Konser, Desainer IT Ini Kepikiran Buat Fitur Kamera Mati Otomatis

SALAH satu pemandangan yang kerap kita saksikan saat menonton konser adalah para penonton yang mengangkat handphone mereka untuk merekam konser tersebut. Memang hal ini tidak terlepas dari fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang kerap terjadi di Media sosial.

Mungkin kita sudah banyak melihat, banyak orang berbondong-bondong menonton konser padahal belum tentu tertarik dengan musik yang tersaji. Tidak heran pada akhirnya mereka lalu merekam dengan ponsel ketimbang menikmati jalannya konser musik.

Nah, karena kesal dengan kelakuan ini Soren Iverson, desainer produk teknologi yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, ingin membuat fitur kunci kamera otomatis. Lewat akun Twitter miliknya Soren Iverson mengajak pengikutnya berdiskusi mengenai fitur yang bisa membuat kamera tiba-tiba terkunci jika terlalu lama merekam konser.

"iOS kamera terkunci apabila kamu merekam tampilan konser terlalu lama," tulis Soren Iverson sambil mengunggah gambar ide yang dia ajukan.

Dalam gambar itu terlihat sebuah ponsel iPhone dengan kamera yang tidak bisa lagi merekam tampilan konser. Dalam layar ponsel juga terlihat kotak informasi yang menyebutkan bahwa kamera untuk sementara dikunci. "Anda telah merekam 32 menit tampilan konser. Sudahi saja dan nikmati konsernya," tulis kotak informasi tersebut.

Gagasan yang diajukan Soren Iverson itu langsung disambut antusias oleh pengikutnya. Kebanyakan dari mereka sudah jengah dengan pemandangan konser musik yang didominasi oleh orang-orang yang merekam dengan ponsel ketimbang menikmati jalannya konser musik.

"Saya benar-benar menunggu fitur ini jadi kenyataan," tulis Rob Hilier.

"Kalau Apple tidak bikin, saya yang bikin aplikasi itu jadi kenyataan," ujar pemilik akun @j_warshauer.