Migo Resmi Hadirkan Layanan Download Film Tercepat di Yogyakarta!

SETELAH beroperasi di Jabodetabek sejak tahun 2020, masyarakat Yogyakarta kini bisa merasakan cepatnya download film menggunakan layanan Migo mulai tanggal 19 Juni 2023. Lokasi pertama Migo berada di kawasan Kampus II Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan dapat ditemui di sejumah titik strategis lainnya di Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman.

Upaya ekspansi Migo di Kota Yogyakarta tidak lepas dari budaya dan demografi beragamnya, sehingga hal ini membuat Yogyakarta dinilai memiliki lingkungan yang ideal untuk menyajikan konten-konten berkualitas dari Migo. Selain itu Yogyakarta merupakan Kota sentra ekonomi dan pendidikan di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan jaringan Migo.

"Kami sangat antusias dan optimis untuk membuka cabang Migo pertama di Kota Yogyakarta," ungkap Dan Connor, CEO Migo Indonesia. "Kami percaya Migo dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan memudahkan masyarakat Yogyakarta untuk mengunduh konten digital kualitas terbaik dengan sangat cepat.

Sebagai layanan penyedia konten, Migo menghadirkan pengalaman menonton dengan kemudahan dan kecepatannya dalam mengakses film, serial, podcast dan konten pendidikan dengan harga yang sangat terjangkau. Cukup download dengan sangat cepat menggunakan jaringan khusus di lokasi Migo, masyarakat bisa menonton film dan menikmati konten di Migo di mana pun, tanpa internet.

Untuk menggunakan Migo, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut: