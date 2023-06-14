Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berita Buruk, DM untuk Pengguna Twitter Gratisan Bakal Dibatasi

Raden Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:12 WIB
Berita Buruk, DM untuk Pengguna Twitter Gratisan Bakal Dibatasi
Twitter. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TWITTER memang tengah berusaha untuk menutup kerugiannya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Tidak heran, jika Elon Musk kemudian menunjuk Linda Yaccarino sebagai CEO baru Twitter.

Dengan latar belakangnnya sebagai kepala periklanan untuk Comcast Corp's NBCUniversal selama beberapa tahun. Linda pun diharapkan dapat membangun kembali bisnis iklan Twitter yang sempat terpukul sejak Elon Musk mengambil alih.

Salah satu sumber pendapatan Twitter adalah dari fitur Twitter Blue atau centang biru. Oleh karena itu, mereka pun terus membuat kebijakan yang mendorong agar para pengguna berlangganan Twitter Blue.

Salah satu caranya adalah pembatasan fitur direct message (DM), salah satu fitur yang kerap digunakan oleh para pengguna twitter. Karena, melalui fitur tersebut, sesama pengguna bisa saling mengirim pesan yang sifatnya pribadi dan tidak bisa dilihat oleh pengguna lainnya.

Nantinya, pengguna twitter gratisan yang bukan pelanggan layanan berbayar akan memiliki jumah direct message yang lebih sedikit daripada Twitter Blue. Seperti dilansir dari gadgetsnow, Twitter dikabarkan akan membatasi jumlah direct message (DM) yang bisa dikirim oleh pengguna gratis dalam sehari.

Mengenai hal itu, seorang pengguna Twitter sekaligus developer bernama Alessandro Paluzzi membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bagaimana pengguna twitter gratis akan dibatasi untuk menerima DM, setelah mereka melewati batas hariannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/54/2857500/tuai-polemik-twitter-izinkan-pengguna-centang-biru-sembunyikan-status-nNVvRWM2Go.jpg
Tuai Polemik, Twitter Izinkan Pengguna Centang Biru Sembunyikan Status
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/54/2851680/diganti-jadi-x-twitter-malah-kena-blokir-internet-positif-QAL9oAMOPd.jpg
Diganti Jadi X, Twitter Malah Kena Blokir Internet Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/54/2822507/ini-loh-emoji-yang-paling-sering-digunakan-warga-twitter-H0TRJiwv5Z.jpg
Ini Loh, Emoji yang Paling Sering Digunakan Warga Twitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/54/2816756/twitter-kini-bisa-posting-video-berdurasi-2-jam-309Q1vjLor.jpg
Twitter Kini Bisa Posting Video Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/27/54/2804277/artis-yang-sudah-meninggal-ikutan-dapat-centang-biru-twitter-gratisan-rNEAgeYPNu.jpg
Artis yang Sudah Meninggal Ikutan Dapat Centang Biru Twitter Gratisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/24/54/2803406/centang-biru-gratisan-dikembalikan-twitter-tapi-hanya-ke-akun-1-juta-followers-MOZvR4WmH1.jpg
Centang Biru Gratisan Dikembalikan Twitter, Tapi Hanya ke Akun 1 Juta Followers
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement