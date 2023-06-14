Berita Buruk, DM untuk Pengguna Twitter Gratisan Bakal Dibatasi

TWITTER memang tengah berusaha untuk menutup kerugiannya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Tidak heran, jika Elon Musk kemudian menunjuk Linda Yaccarino sebagai CEO baru Twitter.

Dengan latar belakangnnya sebagai kepala periklanan untuk Comcast Corp's NBCUniversal selama beberapa tahun. Linda pun diharapkan dapat membangun kembali bisnis iklan Twitter yang sempat terpukul sejak Elon Musk mengambil alih.

Salah satu sumber pendapatan Twitter adalah dari fitur Twitter Blue atau centang biru. Oleh karena itu, mereka pun terus membuat kebijakan yang mendorong agar para pengguna berlangganan Twitter Blue.

Salah satu caranya adalah pembatasan fitur direct message (DM), salah satu fitur yang kerap digunakan oleh para pengguna twitter. Karena, melalui fitur tersebut, sesama pengguna bisa saling mengirim pesan yang sifatnya pribadi dan tidak bisa dilihat oleh pengguna lainnya.

Nantinya, pengguna twitter gratisan yang bukan pelanggan layanan berbayar akan memiliki jumah direct message yang lebih sedikit daripada Twitter Blue. Seperti dilansir dari gadgetsnow, Twitter dikabarkan akan membatasi jumlah direct message (DM) yang bisa dikirim oleh pengguna gratis dalam sehari.

Mengenai hal itu, seorang pengguna Twitter sekaligus developer bernama Alessandro Paluzzi membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bagaimana pengguna twitter gratis akan dibatasi untuk menerima DM, setelah mereka melewati batas hariannya.